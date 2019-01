Van zijn eigen straat tot voor de deur van Opera van Wenen: ondernemer raapt al 1.000 dagen zwerfvuil Dieter Lizen

29 januari 2019

19u16 0 Antwerpen Ondernemer Jean-Paul Meus viert vandaag een bijzonder jubileum. De afgelopen duizend dagen heeft hij minstens 10 minuten van elke dag gewijd aan het oprapen van zwerfvuil. Hij deed dat van zijn eigen straat tot voor de deur van de Opera van Wenen. Nu roept Jean-Paul ook andere mensen op om zijn voorbeeld te volgen en mee te doen met zijn ‘10 Minutes A Day Be Challenge’.

Dertig jaar lang sleet Jean-Paul Meus (62) zijn chique kerstartikelen in de mooiste grootwarenhuizen over de hele wereld, met 30 werknemers in dienst. Hij verkocht zijn bedrijf drie jaar geleden en nu wil hij mensen vooral nog overtuigen om de wereld schoner te maken. Hij begon zelf met zwerfvuil rapen toen hij op zakenreis in Bali zag hoe de stranden bezaaid lagen met rommel afkomstig van vuilnisbelten en resorts. “Ik snapte niet hoe toeristen zomaar over die zooi heen konden stappen, alsof het er niet lag”, zegt Jean-Paul. “Eenmaal thuis besefte ik dat het probleem van de vervuiling van de oceanen eigenlijk al voor onze eigen deur begint en ik besloot om elke dag zwerfvuil te gaan rapen in mijn eigen buurt. Als iedereen dat elke dag 10 minuten zou doen, zou er in geen enkele straat nog zwervuil liggen. Dat is de uitdaging die ik aan iedereen wil verkopen”.

Jongeren doen mee

Elke dag, weer of geen weer, raapt Jean-Paul zwerfvuil aan park den Brandt, maar hij steekt ook in de Seefhoek de handen uit de mouwen. “In het begin bekeken die lokale jongeren mij met argusogen. ‘Wat komde gij doen? Gij zijt ne flik zeker?’. Maar eens ik hun vertrouwen won, wilden ze wel eens meedoen met zo’n opruimactie. Ik zorgde dan zelf voor prikstokken en vuilniszakken en ze waren heel enthousiast. Nu ga ik wekelijks op pad daar. Ik vind het eigenlijk heel triestig dat de stad nog altijd 200 straatvegers moet inzetten om te doen wat we als stadsbewoners zeker zelf kunnen doen: onze eigen stoep schoonhouden!”.

Gisteren zat Jean-Paul nog in Talinn voor de Clean World Conference. “De conferentie is gegroeid uit de jaarlijkse World Clean Up Day waar vorig jaar 380 miljoen vrijwilligers over 155 landen mee zwerfvuil gingen opruimen. De komende twee jaar zal Kosovo het initiatief leiden. De presidente van Estland sprak ook op die conferentie. Ze zei dat grote veranderingen beginnen met de kleine stappen die elke burger zet en daar ben ik ook van overtuigd. Als wij veranderen kan de politiek niet anders dan volgen.”

Zweepslag

Dat tienduizenden jongeren al enkele weken in Brussel gaan betogen voor het klimaat vindt Paul fantastisch. “Er komt veel kritiek op die jongeren omdat ze ook het vliegtuig nemen op citytrip en een afvalberg achterlaten op Tomorrowland. Dat klopt natuurlijk ook, maar is daarom de boodschap die ze nu brengen niet goed of onnodig? Nee, het is een kwestie van voortschrijdend inzicht. Die jongeren zorgen net voor een zweepslag die een hele maatschappij in beweging zet. Een beweging die burgers en politiek, ons allemaal, aanzet tot verandering. In plaats van hen af te breken, moeten we dit moment net koesteren!”

Paul beseft dat hij door jarenlang kerstdecoratie te produceren, niet bepaald meehielp de afvalberg te verkleinen. “Ik ben niet heiliger dan de paus, maar onze artikelen waren wel van een goede kwaliteit. Zelfs zodanig dat ze van generatie op generatie worden doorgegeven. Maar mijn ‘10 minutes a day challenge’ heeft me er wel toe aangezet om na te denken hoe we anders kunnen gaan produceren, met minder verpakkingsafval en een kleinere voetafdruk. Ik daag ook andere bedrijfsleiders uit om de uitdaging aan te gaan.”