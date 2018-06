Van yoga tot familie-BBQ in nieuwe beachbar 08 juni 2018

De onweersdreiging liet Antwerpen gisteren links liggen en daar profiteerden ze van op Linkeroever. Onder een zalige avondzon ging Regatta Beach Club open voor de pers aan het wakeboardstrand van het Galgenweel. Wie even wil wakeboarden, kan bij WakeUp cable een bordje aanbinden. Nadien staat de Beach Club open voor een heerlijke cocktail met je voeten in het zand of een portie gezonde fingerfood. Naast een gezellige zomerbar, is de Regatta Beach Club ook een trendy eventlocatie waar je een hele zomer lang terecht kan voor party's en events. Een salsa-avond, familie-BBQ, yoga of beachvolley: het kan hier allemaal. Voor een uitgebreidere menukaart kan je terecht in de Regatta Club, het drijvende restaurant van dezelfde uitbater.





Vandaag is er alvast een gratis openingsparty voor publiek vanaf 16u met dj's Tony Alva, Jean Le Rouge en Sheridan. De beachclub is het beste te bereiken via de Katwilgweg. (DILA)