Van Syrisch koken tot acrobatische schommel ZOMER VAN ANTWERPEN START OP 15 JUNI DAVID ACKE

23 mei 2018

02u40 0 Antwerpen De Zomer van Antwerpen heeft haar programma bekend gemaakt. De 24ste editie biedt op cultuurvlak voor ieder wat wils. Vanaf 15 juni tot en met 2 september zakken internationale en nationale theatergroepen, zangers, acrobaten en dansers af naar 't Stad.

Het zomert buiten, en dan komt het langste culturele festival van Europa er onvermijdelijk aan. Het is al de 24ste editie van een festival dat elk jaar uitpakt met Belgische maar ook wereldpremières. Maar bovenal blijft het een plek waar heel wat jonge makers een platform krijgen om te experimenteren en hun werk te tonen aan een groot publiek. Naast grote namen als SkaGen, De Roovers en Jan Fabre heb je bijvoorbeeld ook Sien Vanmaele (27).





Sien speelt 'Witlof from Syria', een intieme voorstelling waarin ze kookt voor haar toeschouwers. "Syrische gerechten met een eigen toets. Anders sta je zes uur achter de kookpotten", lacht ze.





Toen ze terugkeerde na haar toneelstudies in Maastricht, had ze het gevoel dat ze in een cocon zat. "Door de hele tijd te in een theaterbubbel te leven, was ik de voeling met de echte wereld wat kwijt. Plots keerde ik terug naar het multiculturele Antwerpen. Ik voelde mij heel naïef toen", vertelt ze. Maar dé trigger waren de aanslagen in Zaventem en Brussel. "Ik bakte een oer-Vlaamse taart maar met Syrische ingrediënten. Dat was mijn protest tegen de stigmatisering en tegelijk een hart onder de riem voor alle Syriërs."





Ter voorbereiding ging Sien bij heel wat Syrische gezinnen over de vloer om samen met hen te koken en te eten. "Ik was heel zenuwachtig en bang. Plots was ik die vreemde die op bezoek ging. Moest ik die mensen een hand geven? Mijn schoenen uitdoen?" Tijdens het kokerellen, vertelt Sien over haar ervaringen bij die bezoeken. Nadien kunnen de toeschouwers proeven van haar kookkunsten. Ik speel de voorstelling 63 keer voor een klein publiek, omdat het erg intiem is. Dat kan natuurlijk niet voor honderd man", lacht ze.





Sint-Annabos

Typerend voor de Zomer van Antwerpen zijn de unieke locaties. Zo spelen Maarten Westra Hoekzema, Stefaan Van Brabandt en Wannes Cappelle in het Sint-Annabos op Linkeroever met De Mooiste Tijd Van Ons Leven. "We zetten ons rond een kampvuur terwijl twee mannen, die elkaar na lange tijd terug ontmoeten, de balans van hun leven opmaken", licht Maarten toe.





Schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V) lanceert het idee om de site van de Zomerfabriek officieel te erkennen als culturele hub. Ze wordt door het jaar heen gebruikt door kunstenaars. "De voorbije jaren zijn heel wat creatieve plekken in de stad verdwenen. Ik wil vermijden dat er bijvoorbeeld woongebied komt na de overkapping van de Ring", licht de schepen toe. Haar idee wordt de komende weken verder uitgewerkt en gaat dan naar de gemeenteraad.