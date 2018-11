Van “Puur kiezersbedrog” tot “Het wordt meer van hetzelfde”: zo reageren Antwerpse partijen op coalitiegesprekken tussen N-VA en sp.a Nina Bernaerts

20 november 2018

20u50 0

CD&V: “Dit had ik niet verwacht”

Kris Peeters reageerde verrast bij het telefoontje van Bart De Wever maandagavond. De CD&V-kopman was nog heel erg overtuigd dat hij mee zou besturen. In de wandelgangen klinkt dat het vooral een emotionele beslissing is geworden, de verzuurde relatie tussen De Wever en Peters zouden toch een bepalende rol gespeeld hebben tijdens de gesprekken. CD&V schoof tijdens de campagne ook op naar links, dat De Wever het dus niet ging wagen om dissidente stemmen in zijn college te halen, was wel te verwachten. “Het is natuurlijk de keuze van Bart De Wever, maar dit had ik niet verwacht. De Wever had mij de indruk gegeven dat met een zetel op overschot het wel moeilijk zou zijn, maar dat het ons ook misschien in een nieuwe dynamiek zou brengen. Blijkbaar heeft hij nu voor de sp.a gekozen.” De partij maakt zich op voor een constructieve oppositie.

Groen: “Nooit geen trendbreuk gezien”

Wouter Van Besien van zijn kant reageert dan weer dat er nooit een echte toenadering is geweest van De Wever. “Wij hadden een nota gevraagd om voor te leggen aan de achterban maar die hebben we nooit gekregen. We hebben maandag dan de telefoon gekregen dat hij met de andere partijen zou verder gaan. Het was aan De Wever om echt eens te zeggen hoe wij samen zouden kunnen werken, maar dat heeft hij nooit gedaan”, zegt Van Besien. De Groen kopman wijst erop dat hij wel bereid was om te onderhandelen. “Had daar nu echt een trendbreuk gestaan, dan hadden wij uiteraard mee willen besturen maar die trendbreuk hebben wij nooit gezien.” De partij zegt dat er geen verschil zal zijn nu één van hun oppositie-collega’s naar de meerderheid trekt. “Wij zijn stevig gegroeid en wij zullen stevig oppositie voeren, het middenveld blijven peilen en onze punten blijvend op de agenda zetten.”

PVDA: “Het wordt meer van hetzelfde”

PVDA reageert wel teleurgesteld op de gang van zaken. Volgens Peter Mertens heeft sp.a toch weer voor de postjes gekozen. “Dit hadden we eigenlijk niet zien aankomen. Er moest toch een sociale en economische verbreding komen? Er was toch een ommekeer nodig, dat was duidelijk in de campagnes. Maar nu krijgen we gewoon meer van hetzelfde. Ik geloof niet dat sp.a zodanig zijn stempel gaat drukken dat er iets verandert, nee.” Mertens zegt ook dat eerst de postjes verdeeld werden en er nu pas over inhoud gepraat wordt. “Anders hadden we inhoudelijk al wel een idee gehad waar we naar toe gaan. Nu wordt de kar voor het paard gezet. We gaan een herhaling zien van 2012 waar de kleine partijtjes niets kunnen doen.”

Vlaams Belang: “Puur kiezersbedrog”

De hardste woorden komen misschien wel uit hoek van Vlaams Belang. “Puur kiezersbedrog!” schreeuwt de partij. “De kiezers hebben in 2012 de socialisten niet langs de voordeur buitengedragen om ze vandaag langs de achterdeur weer binnen te laten. De Wever maakt hier een bocht van 180 graden. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Hier heeft de N-VA-kiezer niet voor gekozen, integendeel. Het Vlaams Belang is erop vooruitgegaan en heeft met zes zetels evenveel slagkracht als de sp.a. Wij bieden de N-VA dan ook opnieuw een gentlemen’s agreement aan, waarbij we ons bereid tonen om zonder verdere voorwaarden een krappe meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld op stabiele wijze te laten functioneren”, zegt Filip Dewinter.