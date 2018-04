Van over de hele wereld geboden op drank van De Poldernaar 28 april 2018

De veiling van de voorraad van de failliete drankenhandel De Poldernaar was 'een enorm succes'. Meer dan 1.500 bieders van over de hele wereld brachten een bod uit. De totale opbrengst van verkoop van de meer dan 18.000 flessen drank wordt niet vrijgegeven.





Eind vorig jaar werd de vennootschap van de bekende drankenhandel aan de Kloosterstraat failliet verklaard. Op verzoek van de curator verkocht veilinghuis Moyersoen de voorraad van meer dan 18.000 flessen. Onder hamer: onder meer 450 verschillende flessen whisky, 100 soorten rum, 70 soorten gin, calvados, armagnac, cognac en eau de vie. Er waren bijna 500.000 bezoeken.





De Poldernaar is een begrip. Behalve de drankenhandel was er ook de likeurstokerij, opgericht in 1903 door Felix Van Rillaer. Hij begon met het stoken van Antwerpse jenever en voegde later ook een Elixir d'Anvers - 'Elixir DePoldernaar' - toe aan het gamma. (BJS)