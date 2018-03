Van metaalarbeider tot ondernemer van het jaar BEDENKER COOKIETOWN WINT PRIJS VOOR LUDIEKE T-SHIRTS DAVID ACKE

24 maart 2018

02u56 0 Antwerpen Jarenlang was hij metaalarbeider, tot zijn rug niet meer meekon en hij T-shirts en truien begon te ontwerpen met ludieke verwijzingen naar Antwerpen. Vandaag is Nikolaj Mortelmans (45) eigenaar van webshop Cookietown en conceptstore Sinjoor Store in de Vlasmarkt. Die opvallende carrièreswitch leverde hem gisteren de 'selfmade ondernemer'-award van PMV op.

In een vorig leven was Nikolaj Mortelmans uit Antwerpen nog een noeste metaalarbeider die zich bezig hield met het maken van scheepsluiken voor binnenvaartschepen. "Wij ontwikkelden de luiken die het dek afsloten. Een immens zwaar beroep", vertelt Nikolaj. Drie jaar geleden zei hij die wereld vaarwel, ging zich bijscholen en begon zijn eigen webschop.





Bijscholen

"Ik had enorm veel last van mijn rug. Jaren van hard labeur en sleuren met metalen platen hadden me niet goed gedaan. Het ene lichaam kan daar beter tegen dan het andere. Het mijne zei dat ik moest stoppen", vertelt Nikolaj. Het was zijn dokter die hem overtuigde. 'Je bent nu 43 jaar. Het is nu dat je iets anders moet doen. Binnen tien jaar ben je 53 en vind dan nog maar eens werk' was zijn raad. Nikolaj gaf zijn job op en ging zich bijscholen. "Ik ben bedrijfsbeheer gaan volgen en grafisch ontwerp. Van in het begin wist ik wat ik wilde doen", aldus Nikolaj. Als rasechte Antwerpenaar weet hij als geen ander dat de Antwerpenaar een fier volk is en enorm van zijn stad houdt. "Ik wilde heel graag T-shirts met afbeeldingen die verwijzen naar onze stad. Maar die waren nergens te vinden. Daarom ben ik ze zelf beginnen te ontwerpen en drukken." Nikolaj begon met een webshop Cookietown maar trok ook naar verschillende markten. Het contact met zijn klanten was heel leerrijk voor hem.





"Geen seconde spijt"

"Zo kwam ik te weten wat de mensen wilden. Daaruit bleek dat heel wat mensen toch nog wat angstig staan tegen over online shoppen. Geregeld kreeg ik de vraag of ik ook een fysieke winkel heb. En dat heeft me doen nadenken", aldus de ondernemer. Vandaag is die fysieke winkel er: Sinjoor Store, in de Antwerpse Vlasmarkt. "Het is hard werken en met een hoge huurprijs is het volledig anders dan een webshop runnen maar ik heb er nog geen seconde spijt van."





Voor die ondernemersstap ontving Nikolaj gisteren de Selfmade Ondernemer Award van PMV tijdens de Week van het Microkrediet. Een week lang organiseerden Impulskrediet en microStart, twee van de grootste microkredietverleners in ons land, tal van activiteiten om ondernemers aan te moedigen om hunplannen te concretiseren. Aan de prijs is 1.000 euro verbonden.