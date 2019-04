De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Van grootmoeder naar hipster: zo kreeg uniek erfstuk het perfecte tweede leven Aangeboden door De Kringwinkel Antwerpen

08 april 2019

09u00 0 Antwerpen Soms vind je voor een geliefd interieurstuk niet langer een plekje in huis. En dan verhuist het ding naar de zolder, want weggooien vind je dan weer té pijnlijk. Oliviers geërfde koffiemolen kende gelukkig een ander lot: via De Kringwinkel Antwerpen vond hij voor het prachtstuk een tweede thuis.

We worden allemaal klimaatbewuster en kringloopshoppen past perfect binnen die levensstijl. Want een tweedehandsitem is even leuk als een nieuw (soms zelfs leuker!) en zo komt het niet nodeloos op een afvalberg terecht. Dat lot wilde Olivier Stalmans ook niet voor zijn antieke koffiezet. Hij bracht het erfstuk daarom naar De Kringwinkel Antwerpen en zo vond het een even liefdevolle tweede thuis bij barista Charly.

Terug naar je jeugd

Afscheid nemen van de koffiemolen vond Olivier best wel lastig. “Het is een item dat ik al mijn hele leven ken, weet je. Het had een prominent plekje in de keuken van mijn grootouders en telkens ik daar als kind op bezoek was, aanschouwde ik hoe mijn oma of opa er ambachtelijk hun koffiebonen mee maalden. Het heerlijke aroma dat toen de keuken vulde ga ik nooit vergeten.”

Daarom was Olivier erg dankbaar toen de koffiemolen na het overlijden van zijn grootmoeder bij hem terechtkwam. “Het voelde alsof ik een tastbaar stukje van mijn families verleden in huis had. Een blik op de molen katapulteerde me telkens weer terug naar mijn jeugd bij m’n grootouders. Ik hou van zulke authentieke items. Maar nu installeren mijn vriendin en ik een strakke, moderne keuken en vinden we geen plaats meer voor de molen. Plus, mijn vriendin is echt geen fan. Dus belandde het erfstuk op zolder.”

Oldskool kopje koffie

Maar aanschouwen hoe de koffiemolen daar stof verzamelde, werd te pijnlijk voor Olivier. Dus besloot hij het item een tweede leven te gunnen bij iemand die er wel ten volle van kan genieten. Hij bracht de molen naar De Kringwinkel Antwerpen, waar Charly Meerbergen, medeoprichter van de koffiebars Belga & Co, het dolgelukkig op de kop tikte.

“Ik zit nu al vier jaar in de koffiewereld en mijn liefde voor het product blijft maar groeien”, zegt Charly. “Dus zo’n prachtige koffiemolen kon ik in De Kringwinkel echt niet gewoon voorbijwandelen. Ik kom dag in dag uit in contact met de koffieambacht: voor onze koffiebars selecteren, roosteren en malen we de bonen zelf. Stiekem hoop ik dat ik Oliviers molen terug aan de praat krijg, dat zou pas een oldskool kopje koffie opleveren. In de tussentijd geef ik ‘m een plekje in onze bar in Antwerpen, sowieso zullen sommige van onze klanten stikjaloers zijn.”

