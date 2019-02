Van financieel adviseur in Bangkok tot eigen restaurantje op ‘t Zuid: Kanitta gaf bloeiende carrière op voor sprong in het diepe Dieter Lizen

19 februari 2019

13u47 0 Antwerpen Ting Tong ofwel ‘prettig gestoord' in het Thais: zo heet het nieuwe restaurant van Kanitta Khotphankul (35) op het Zuid. De naam lijkt haar op het lijf geschreven, want ze gaf een bloeiende carrière als financieel adviseur in de chemiesector in Bangkok en Australië op voor een sprong in het diepe: een eigen zaak in de Leopold Dewaelstraat, om de hoek van het Museum voor Schone Kunsten.

Kanitta kwam negen jaar geleden vanuit Thailand naar België om ‘business and finance’ te studeren en is hier blijven hangen. Ze trouwde met een Belgische man en startte een loopbaan bij een chemiereus als financieel adviseur. Drie jaar geleden zei ze haar internationale carrière in de chemiesector vaarwel om te starten met een opleiding in de koksschool PIVA, met een stage in het sterrenrestaurant Dôme als toetje.

Met Belgische twist

“Ik wilde niet heel mijn leven in die financiële sector blijven. Koken was altijd al een uitlaatklep en een hobby en stiekem droomde ik wel eens van een eigen restaurant”, zegt Kanitta. “Omdat ik over twintig jaar niet wilde denken: ‘wat als…’, heb ik mijn job opgezegd en de sprong gewaagd. En voilà, intussen is Ting Tong een feit. Je proeft er m’n eigen interpretatie van authentieke Thaise gerechten zoals mijn moeder ze maakte, mét een Belgische twist.”

In Ting Tong serveert Kanitta een keuken van Aziatische smaken met dagverse en seizoensgebonden producten. “Papaya is bijvoorbeeld heel populair in Thailand, maar wij serveren dit enkel als ze op hun best zijn, in de zomer dus”, zegt Kanitta. De verrassende Thaise gerechten kregen vaak een Belgische twist en ook variaties op typische Thaise streetfood staan op de kaart. Topper op het menu zijn de Ting Tong Balls. “Die gehaktballetjes worden op zijn Belgisch gekookt, maar daarna gewokt met een Thaise sticky sesamsaus. We koken ook niet zo pikant als in Thailand. Zo krijg je het beste van twee werelden!”.De kokosnoot garnaal starter is dan weer een typische snack van aan de Thaise kust. Je kan ook opteren voor een traaggegaarde massaman curry met varkensschouder, pad thai scampi of gewokte boschampignons met gember.

‘Blindgeschilderde' kunstwerken

In het interieur zie lampen in bamboe, een zwarte bar en comfortabele stoelen en ‘blindgeschilderde’ kunstwerken aan de muur van Kanitta’s schoonzus. Dat zijn werken waarbij je tijdens het tekenen niet naar je blad kijkt, maar enkel naar je tekenobject.“Heel vaak zijn interieurs van Thaise restaurants nogal donker, duf en volgezet met houten poppen. Wij wilden het veel frisser en moderner aanpakken om mensen een welkom thuisgevoel te geven”. Ting Tong is open van dinsdag tot en met zaterdag van 18u tot 22u. Gesloten op maandag en zondag.