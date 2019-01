Van diamantslijpen tot 3D printen en pannenkoeken bakken: leerlingen maken kennis met ongewone studierichtingen ADA

25 januari 2019

15u42 0 Antwerpen Tijdens een interactieve Interessebeurs kunnen leerlingen op speelse wijze kennismaken met de studierichtingen van het Stedelijk Lyceum. Het doel is om ook de minder vanzelfsprekende studierichtingen bekender te maken zodat de leerlingen een richting kiezen waar ze zich goed bij voelen. Van diamantslijper tot pingpong raketten maken. Voor elk wat wils.

Net zoals er voor de middelbare studenten die de overstap maken naar het hoger onderwijs een beurs is waar ze de verschillende hogescholen en universiteiten kunnen leren kennen, is er voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en voor de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs een interessebeurs. Op de beurs maken ze op speelse wijze kennis met de verschillende richtingen die er zijn, naast de traditionele richtingen.

“Leerlingen maken hier kennis met twintig scholen en maar liefst 140 studierichtingen binnen de vijf studiedomeinen van het Stedelijk Lyceum. Een interactief parcours voert hen van de oudheid naar de toekomst. Zo ontdekken ze waar hun interesses liggen en welke studierichting bij hen past,” legt Michiel Verledens uit. Het grote opzet van de Interessebeurs is de blik van leerlingen en ouders verruimen. “Er zijn enorm veel mogelijkheden naast de traditionele studierichtingen. Maar vaak zijn ouders en leerlingen daar niet van op de hoogte. Zo kan je hier kennismaken met de richting diamantslijperij of kan je er leren pingpong raketten maken. We richten ons tijdens de Interessebeurs vooral op het doen en spelenderwijs ontdekken.” Het zijn de leerkrachten en leerlingbegeleiders en medewerkers van de verschillende middelbare scholen die de leerlingen begeleiden en uitleg geven waar nodig.

Magalie, technisch adviseur van het Stedelijk Lyceum Lamorinière, was aanwezig met de leerlingen van het vijfde jaar Restaurant en Keuken. “Onze leerlingen bakken pannenkoeken en nieuwsgierigen mogen zelf eens proberen een pannenkoek te bakken en ondertussen kunnen ze vragen stellen aan onze leerlingen,” vertelt ze. De gebakken pannenkoek mochten de leerlingen achteraf natuurlijk opeten.

Vandaag bezochten zo een 1.200 leerlingen de beurs en morgen worden er nog eens 600 jongeren verwacht samen met hun ouders. De Interessebeurs gaat door in het Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14 in Antwerpen. De deuren openen om 10 uur en sluiten om 15 uur.