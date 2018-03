Van dakloze tiener tot succesvolle zakenman TOMMASO BORDONI (27) STAMPT LUXEKOSTUUMMERK UIT DE GROND JONATHAN BERNAERTS

20 maart 2018

02u30 0 Antwerpen Het verhaal van Tommaso Bordoni (27) leest als een filmscenario. Als tiener belandde hij op straat. Overnachten deed hij bij vrienden op de sofa of in een leegstaand fabrieksgebouw. Vandaag runt Bordoni, die vlak aan de Meir woont, zijn eigen merk van luxemaatpakken. "Dit jaar mik ik op een omzet van 1 miljoen euro."

"Ik zei vroeger altijd dat ik 'zakenman' zou worden. Niet omdat die job me zozeer aansprak. Het was de kledij van die mannen: zij mochten in kostuum gaan werken." Tommaso Bordoni is van kleins af gefascineerd door maatpakken. Wellicht kreeg hij de passie voor goede smaak mee van zijn grootvader, een Italiaan van adel. "Hij was een fiere man, die veel belang hechtte aan hoffelijkheid, netheid en etiquette", vertelt Tommaso. "Zijn vrouw gaf hij bijna dagelijks bloemen. Dat deed hij zomaar, omdat ze het verdiende. Hoeden liet je thuis niet zomaar rondslingeren en zonder handen wassen mochten we niet aan tafel. Ik keek enorm op naar mijn grootvader: hij was mijn voorbeeld. Maak je familie trots, zei hij altijd. Dat probeer ik nu te doen." Vorig jaar maakte Tommaso van zijn passie zijn beroep: hij stampte zijn eigen luxemerk Bordoni VP uit de grond. Zijn kostuums brengt Tommaso zélf aan de man. En dat mag je letterlijk nemen. "Met een meetlint en textielboeken ga ik bij de klanten thuis of in bedrijven langs", zegt hij.





Zijde uit Vietnam

"De stof, de knopen, de voering, het stiksel... De klant kan zijn maatpak helemaal zelf samenstellen. Het grote voordeel is dat elk kostuum van Bordoni VP uniek is. Nooit zal je iemand tegen het lijf lopen die hetzelfde gekleed is." Voor een Bordoni betaal je tussen de 800 en 1.200 euro. "Dat is iets meer dan je in een keten zou betalen, maar je krijgt wel een op maat gemaakt, uniek exemplaar", zegt Tommaso. "We staan voor topkwaliteit. Ik heb veel gereisd om kwaliteitsstoffen te selecteren. De zijde dat we gebruiken laat ik bijvoorbeeld uit Vietnam aanrukken. Dat wordt er door een familiebedrijfje vervaardigd." Bordoni VP doet gouden zaken: in één jaar kwam er 60.000 à 70.000 euro binnen. Tommaso investeerde het geld onmiddellijk weer in zijn kostuummerk. Dit jaar mikt het kostuummerk op een omzet van 1 miljoen euro. Gunstige vooruitzichten, dus. En daarom vindt Tommaso dat hij zich een zijsprong kan veroorloven. "Samen met twee zakenpartners ga ik in België en Luxemburg 'Cuvée Carbon' verdelen", zegt Tommaso. "Dat is een van de meest exclusieve champagnemerken ter wereld. Voor de duurste flessen wordt snel 200.000 euro neergeteld."





Vader jong gestorven

Wie Tommaso tijdens zijn jeugdjaren kende, houdt zijn succesverhaal niet voor mogelijk. Zijn vader stierf toen hij 4 was en hij groeide op bij zijn Vlaamse moeder en stiefvader. Spanningen waren er dagelijkse realiteit. "Op mijn 15de ben ik thuis weggegaan", vertelt Tommaso. "Ik wilde op mijn eigen benen staan, maar dat was moeilijker dan verwacht. Ik belandde op straat. Ovenachten deed ik bij vrienden op de sofa of erger, in de leegstaande Stella-gebouwen in Leuven. Ik herinner me mijn jeugd als een donkere periode, waar ik maar heel langzaam ben uitgeklauterd. Vandaag gaat het stukken beter met mij: mijn zaak doet het fantastisch en sinds enkele maanden ben ik ook officieel Antwerpenaar geworden. Ik woon vlak bij de Meir. Wie weet doe ik hier om de hoek ooit wel een winkel open? Waarom niet? The sky is the limit, toch?"