Van Besien voert al oppositie op nieuwjaarsreceptie philippe truyts

05 januari 2019

19u20 0 Antwerpen Groen was er van alle partijen het vroegste bij met de politieke nieuwjaarsrecepties. Kopstuk Wouter Van Besien beloofde in zijn speech om de Antwerpenaren zelfs vanuit de oppositie tóch een andere stad te geven. "Met praktijktesten die wél bijten, een écht beleid tegen armoede en een circulatieplan."

Groen veroverde in oktober elf zetels in de gemeenteraad, zeven méér dan in 2012. "Wat een zotte score was dat", zo blikte Wouter Van Besien in het Zuiderpershuis nog eens terug. "Met zo'n score komt ook de verantwoordelijkheid om de stad op het groene pad te zetten. Dat kun je door in een coalitie te stappen. N-VA wou ons er graag bij, maar was niet bereid om onze strijdpunten in het bestuursakkoord op te nemen. Zo werkt het dus niet." Van Besien beklemtoonde dat hij niet onder de lat kón doorlopen. "Daarvoor moet je niet bij de groenen zijn. Ik gruw van halfslachtigheid." Hij wil nu actiegroepen, academici en gewone Antwerpenaren mobiliseren. "We zullen samen met hen voorstellen formuleren die onweerstaanbaar en onwrikbaar zijn. Als het stadsbestuur niet voor een trendbreuk zorgt, doen we het zelf wel."Van Besien wil het verschil maken in drie domeinen: diversiteit, armoede en mobiliteit. Zo pleit hij voor praktijktesten 'met tanden', omdat de aanpak die nu wordt voorgesteld té vrijblijvend zou zijn. "Mensen of bedrijven die blijven discrimineren, moeten ook zelf de gevolgen voelen. Juridisch is dat mogelijk. Als het stadsbestuur op de rem staat, drukken wij het gaspedaal in." (PHT)