Van Besien: "Vijf uitdagingen voor 'schepen' De Wever" 02 mei 2018

02u24 0 Antwerpen Wouter Van Besien (Groen) wil dat Bart De Wever (N-VA) de hoge parkeernorm bij nieuwbouwprojecten vervangt door een mobiliteitsnorm. Hij vraagt ook een bescherming van 28 waardevolle winkelinterieurs.

De twee eisen maken deel uit van een vijfpuntenprogramma voor stadsontwikkeling dat Wouter Van Besien de burgemeester woensdag op de gemeenteraad voorschotelt. Of beter: aan de 'nieuwe schepen', zo zegt de lijsttrekker van Groen het. "De Wever volgt voor de resterende acht maanden van de legislatuur Rob Van de Velde op (die afscheid heeft genomen, red.). Voor De Wever komt stadsontwikkeling er gewoon bij: hij blijft burgemeester, partijvoorzitter en federaal parlementslid. Maar de nieuwe bevoegdheid is te belangrijk om acht maanden in de koelkast te stoppen."





Bovenaan het wenslijstje om snel werk van te maken: de invoering van een mobiliteitsnorm. Van Besien: "De stad hanteert een hoge parkeernorm, die kan oplopen tot 1,5 plaats per woning. Drie keer meer dan in sommige andere steden. Het maakt bouwen duurder. De parkeernorm moet fors lager. Kies voor een mobiliteitsnorm waarbij de ontwikkelaar rekening houdt met een goede ontsluiting: denk aan deelauto's, Velostations en openbaar vervoer."





Antwerpen telt heel wat mooi bewaarde winkelinterieurs. Toen dat van apotheek Rubbens aan de Groenplaats werd afgebroken, beet gemeenteraadslid Joris Giebens (Groen) zich erin vast. Uiteindelijk zijn in opdracht van de stad 28 panden in de inventaris onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid opgenomen. "We vragen De Wever daarvoor een concrete oplossing", zegt Van Besien.





De andere drie punten van het voorstel: het planten van 'toekomstbomen', een leefbare schaal voor de Slachthuissite en een transparantieregister voor contacten tussen college en projectontwikkelaars. (PHT)