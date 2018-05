Van 618 leerlingen zonder plek naar 85 OVERBLIJVERS WORDEN BEGELEID NAAR 750 VRIJE PLAATSEN NINA BERNAERTS

30 mei 2018

02u41 1 Antwerpen Er lopen nog 85 kinderen rond die geen plek hebben op een secundaire school naar keuze, hoewel er nog zo'n 750 plekken over zijn . Het LOP gaat de kinderen en ouders begeleiden. "Vanaf 4 juni kunnen ouders zich voor de overblijvende plaatsen inschrijven," klinkt het.

Van de 618 kinderen op de wachtlijst voor een plekje in het secundaire onderijws, blijven er nu nog een 85-tal over. Volgens de stad staan daar tegenover 1.100 lege plekken, maar dat lijkt niet helemaal correct. Volgens de lijst die het LOP bekend maakte zijn het er nog 944. In de binnenstad, zo'n 300 plekjes, ruimer genomen met alle districten nog 750 plekken. De Joodse, methode-, sport- en balletscholen en het culinaire PIVA hebben samen nog eens 220 vrije plekjes.





Veel te lang in onzekerheid

Er is de afgelopen weken dus enorm geschoven met de wachtlijsten en het is duidelijk, ouders hebben op twee of zelfs drie paarden gewed. Scholen in de rand zagen een influx aan inschrijvingen maar of al die plekjes op 1 september nog gevuld zullen zijn, is nog maar de vraag.





Het LOP (Lokaal Overleg Platform, dat het systeem ontwikkelde) zelf, vindt de inschrijfperiode veel te lang duren. Zelf pleiten ze voor het verkorten van de termijn.





"In februari begint dat al met de voorinschrijvingen van broers en zussen, in maart krijgen ouders drie weken de tijd om hun voorkeuren door te geven, terwijl de meeste ouders dat meteen al doen. Dan is het wachten tot april voor alles verwerkt is en de slecht-nieuws-belronde kan beginnen, ook dat duurt twee weken. Ik ben het absoluut eens dat de ouders veel te lang in die onzekerheid zitten, waardoor er ook dubbele en drie- en vierdubbele inschrijvingen zijn," vertelt Eric Boels, voorzitter van het LOP. Het feit dat niet alle scholen van de hele zone, en daarmee bedoelt het LOP ook scholen in de brede rand van de stad, mee doen aan het meld-je-aan-systeem, zorgt voor een concurrentie. "De scholen in de rand zijn concurrentie voor de scholen in de stad. Als die inschrijfperiodes, met of zonder online-systeem, gelijk zouden lopen, zou er al veel minder onduidelijkheid zijn voor ouders. Maar daar hebben wij geen invloed op, dat is op Vlaams nivaeau bepaald."





Ook in de niet MJA-scholen, zoals het Xaveriuscollege, viel ook de oproep om de inschrijfperiodes gelijk te laten lopen. De 85 leerlingen zonder plekje zullen door het LOP naar een nieuwe school begeleid worden.





Ook voor de Wachtlijst-ouders lijkt er licht aan het einde van de tunnel maar ze zetten hun acties wel verder. "Wij willen dit probleem ook op Vlaams niveau aankaarten. We zijn niet tevreden met de maandenlange onzekerheid en gebrekkige communicatie vanuit de stad," vertelt mama Nele Coen, één van de initiatiefnemers rond de actiegroep.





Vanavond is er nog een overlegmoment tussen ouders, het LOP en de stad.