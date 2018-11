Vakbond houdt 6 onveilige bussen tegen Werknemers De Lijn voeren actie tegen tekort aan onderhoudspersoneel BJS

29 november 2018

15u18 0

De vakbonden van De Lijn schreeuwen om extra onderhoudspersoneel. Bij wijze van protest lieten ze daarom vanmorgen alle 90 vertrekkende bussen aan de stelplaats Zurenborg in Berchem op defecten controleren. “Zes bussen waren onveilig en zijn binnen moeten blijven.”

De vakbonden stellen het prangende personeelstekort bij vervoersmaatschappij De Lijn al langer aan de kaak. Maar vanmorgen vroegen ze specifiek aandacht voor méér technisch geschoold personeel. “Wie aan De Lijn denkt, denkt in eerste instantie aan bus- en tramchauffeurs”, zegt Jo Van der Herten van ACV Openbare Diensten. “Maar in onze organisatie is ook zeer veel vraag naar technisch personeel. Heel wat technici in onze regio kiezen voor jobs in de haven of in de industrie.”

Vakbondsman Van der Herten verwacht van De Lijn meer inspanningen om technici aan te werven en om ze ook bij te houden. “De Lijn is geen slechte werkgever en zijn er veel voordelen, zoals hospitalisatieverzekering en gratis Lijnvervoer voor de hele familie. Het probleem is dat technici niet snel aan De Lijn denken als een mogelijke werkgever. Dat kan opgelost worden door bijvoorbeeld stageplaatsen aan te bieden in technische scholen.”

Veiligheid in gedrang

Volgens de vakbonden brengt het “nijpende tekort aan onderhoudspersoneel” de veiligheid van chauffeurs en reizigers in het gedrang. Aan stelplaats Zurenborg hielden ze daarom een actie. “Omdat we de directie het signaal willen geven dat lang niet alle voertuigen van De Lijn goed onderhouden zijn, zijn alle vertrekkende bussen – dat waren er 90 - gecontroleerd”, zegt Olivier Coenen van ALCVB, die benadrukt dat “de hinder voor de reizigers zeer beperkt was”. “Zes bussen werden onveilig verklaard en zijn niet mogen uitrijden. Er werden onder meer defecten vastgesteld aan de boordradio’s (zeer belangrijk in het geval van calamiteiten aan boord), de stop- of achteruitrijlichten én de chauffeurszetels.”

‘War on talent’

De Lijn betreurt de vakbondsactie. “Volgens onze informatie zijn er in de stelplaats in Berchem wél voldoende technici aanwezig”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. “Als de chauffeurs de defecten aan hun bussen hadden gemeld, hadden onze technici de problemen zeker en vast verholpen. Helaas waren ze er niet van op de hoogte gebracht.”

Van de Vreken geeft toe dat de zoektocht naar technici allerminst evident is. “Het klopt dat er op het vlak van technisch geschoold personeel in Antwerpen – door onder meer haven en industrie - een ‘war on talent’ wordt gevoerd. Maar we doen ons uiterste best om deze profielen aan te trekken. Want – en dat geven de vakbonden zelf ook toe – De Lijn ís een interessante werkgever.”

Vrijdag zal er overleg plaatsvinden met de directie. De vakbonden sluiten niet uit dat er nog gelijkaardige acties volgen.