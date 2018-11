Vader en zoon verdacht van drugshandel NBA

24 november 2018

10u24 0 Antwerpen Afgelopen nacht heeft het drugondersteuningsteam (DOT) een jonge dealer en zijn vader gearresteerd. De jongeman werd op heterdaad betrapt toen hij cocaïne verkocht aan twee klanten. Bij hem thuis werd een huiszoeking verricht en tussen de spullen van zijn vader werd nog goed drie kilo hasj gevonden. De onderzoeksrechter en de jeugdrechter buigen zich vandaag over hun verdere aanhouding.

Het drugondersteuningsteam (DOT) kon in de afgelopen nacht een heterdaad drugdeal vaststellen aan het Mechelseplein. Meteen nadat ze de feiten gezien hadden, werden de betrokkenen tegengehouden en gecontroleerd. De twee kopers hadden samen drie gram cocaïne op zak. Die hadden ze blijkbaar net aangekocht voor 150 euro. De twee ontkenden de feiten niet.

Een minderjarige dealer was met zijn bromfiets naar het Mechelseplein gereden om de verkoop te finaliseren. Ook hij werd staande gehouden voor controle, maar de jongeman sprong al gauw op zijn bromfiets en ging ervandoor. Na een korte achtervolging te voet, kon de man toch gevat worden. Bij hem werden een aantal dosissen cocaïne aangetroffen, één gsm en een grote som geld. De man werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Zowel de drugs, de gsm en zijn bromfiets werden in beslag genomen.

Na de vaststellingen volgde bij de jongeman nog een huiszoeking. Daar was ook drugshond Leo ter plaatse gekomen. De hond gaf aan dat er nog meer drugs in de woning aanwezig waren. Tussen allerlei rommel vond het DOT 2,68 kilogram hasj die over grote blokken verdeeld was. In de jas van de vader van de eerste verdachte werden goed 300 hasj gevonden en een precisieweegschaal.

De hasj kon gelinkt worden aan de vader des huizes. Hij werd gearresteerd en de zaken die van tel zijn voor het onderzoek werden in beslag genomen. Zowel de vader (56) als de zoon (16) komen vandaag bij de onderzoeksrechter en de jeugdrechter.