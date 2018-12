Vader die kleuterjuf slaat, blijft in de cel

11 december 2018

Een 50-jarige man die vorige week een kleuterjuf aanviel op het Kiel, moet voorlopig in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer beslist. De man had vorige vrijdag een gesprek met de kleuterjuf van kleuterschool De Kameleon in de Constant Permekestraat. Hij was het niet eens met de straf die de juf één van zijn kinderen had gegeven.

Het gesprek mondde uit in een handgemeen waarbij de man de kleuterjuf een klap in het gezicht verkocht. De man ontkent. Hij beweert dat de juf tegen de deur liep.

Volgens advocaat Ergun Top blijft zijn cliënt voorlopig in de cel zodat nog meer getuigen kunnen ondervraagd worden.