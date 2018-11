VAB: “minderhindermaatregelen nodig tijdens werken Oosterweelverbinding” ADA

14 november 2018

12u22 0 Antwerpen Mobiliteitsorganisatie VAB wil bijkomende milderende maatregelen om de hinder die de werken aan de Oosterweelverbinding zullen veroorzaken, op te vangen. VAB pleit voor fietspendelbussen tussen de twee Scheldeoevers, meer treinverbindingen met het Waasland en het gebruiken van de slimme kilometerheffing om vrachtverkeer vooral ‘s nachts te laten rijden.

Mobiliteitsorganisatie VAB is bezorgd over de hinder die de vanaf volgend jaar geplande werken aan de Oosterweelverbinding met zich zullen meebrengen. Een betere fietsverbinding tussen de twee Scheldeoevers is volgens VAB nodig omdat de capaciteit van de lift in de fietserstunnel beperkt is. Bovendien starten in 2019 werken aan de liften van de voetgangerstunnel. Het huidige stadsbestuur wil een fietsbrug over de Schelde bouwen, maar dat zal te laat zijn voor de Oosterweelwerken. Fietspendelbussen die prioritair door de Waaslandtunnel mogen rijden, kunnen volgens VAB wel snel meer pendelaars op de fiets krijgen. Voor wie wat verder woont, ziet VAB nog potentieel in een hogere frequentie van het treinverkeer van en naar het Waasland. Ook de werknemers van de haven zouden meer opties hebben met een betere treinbediening.

Om het verkeer vlot door de werken te loodsen, zal er twintig procent minder spitsverkeer moeten zijn en dat cijfer valt enkel bij woon-werkverkeer te halen. Volgens VAB bekom je dat het best door op de gehele Antwerpse ring een slimme kilometerheffing in te voeren.