Vaarwel Laundry Day, welkom Fire is Gold: nieuw festival zet ook sport en mode centraal BJS

14 februari 2019

10u55 8 Antwerpen Na meer dan 20 jaar houdt Laundry Day het voor bekeken. In de plaats wordt op 24 augustus op domein Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever een gloednieuw hiphopfestival georganiseerd: Fire is Gold. “Het wordt een groots evenement waarin muziek, fashion, sport en talks centraal staan.”

Het was de organisatoren tijdens de editie van Laundry Day 2018 opgevallen dat de podia met hiphopmuziek uitermate goed scoorden. “Hiphop speelt een steeds belangrijkere rol in de muziekscène en de jongerencultuur”, zegt medeorganisator Wim Van der Borght. “Kijk maar naar de hitlijsten waar ruim 75% van de muzieknummers uit de hiphopscene komt. Zondagavond nog won Childish Gambino vier Grammy’s waaronder ‘song van het jaar’. Het is de eerste keer dat een rapnummer deze bekroning krijgt. Kijk ook naar de kledingstijl die vandaag door de jongste generatie wordt gedragen. En kijk naar de mondigheid van onze jongeren als het gaat over de toekomst, het klimaat en meer. Het zijn één na één uitingen van de ‘urban culture’.”

Het festival zal een ontmoetingsplaats worden voor verschillende communities: in muziek, maar ook in fashion en sport Medeorganisator Bart Roman

Eerder hadden de organisatoren van Laundry Day al geëxperimenteerd met een urban festivalformat. Hun Fire is Gold-festival maakte al indruk met twee succesvolle edities in Vilvoorde in 2017-2018, met ronkende namen als 6ix9ine, DAmso, Roméo Elvis en Kalash. In 2018 bezochten meer dan 5.500 jongeren Fire is Gold.

Het doel: 10.000 bezoekers

De organisatie vond nu de tijd gekomen om Laundry Day te vervangen door een volwaardige Fire is Gold-festival. Er wordt gemikt op meer dan 10.000 bezoekers. Van der Borght: “We kunnen en willen niet blind zijn voor de urban cultuur. Met de transformatie van Laundry Day naar Fire is Gold willen we voorop blijven en een antwoord bieden op deze levensstijl. Dat is trouwens iets wat we als festivalorganisatoren willen blijven ambiëren.”

Fire is Gold vindt plaats op zaterdag 24 augustus op het domein Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever. “Op die locatie is Fire Is Gold klaar om te groeien tot een volwaardig platform dat een ode brengt aan de urban cultuur”, zegt medeorganisator Bart Roman. “Het festival zal een ontmoetingsplaats worden voor verschillende communities: in muziek, maar ook in fashion en sport.”

Overname

Laundry Day, dat in 1998 in de Antwerpse Kammenstraat begon, organiseerde in 2018 haar 21ste editie. Na de overname van het festival in 2017 door Atmosphere Architects, de organisatoren van onder andere WECANDANCE in Zeebrugge en Elrow Town Antwerp, vond een sterke transformatie plaats. Zo kwam er doelbewust meer aandacht voor urban muziek. In de laatste editie van 2018 werd dat gesmaakt met al drie podia die het succesvolle muziekgenre speelden. Vorig jaar kon Laundry Day nog rekenen op ruim 30.000 aanwezigen.

Tickets voor Fire is Gold kosten 35 euro. De start van de ticketverkoop wordt later meegedeeld. Op Facebook komen binnenkort wel al early bird waves.