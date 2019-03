Vaarwel Kievitplein, welkom Mediaplein: nieuwe naam kondigt komst aan van Persgroep Publishing ADA

19 maart 2019

16u54 0 Antwerpen Het vroegere Kievitplein in Antwerpen is niet meer en maakt plaats voor het Mediaplein. De nieuwe naam kondigt de komst aan van De Persgroep Publishing.

“Het Kievitplein, achter het Centraal Station, dient vanaf heden niet langer zo genoemd te worden, juister en eerbiediger, is vanaf nu te spreken over het Mediaplein.” Het zou recht uit een populaire quiz kunnen komen maar in dit geval is het geen fictie. Het Kievitplein heet vanaf nu Mediaplein. De naamswijziging is als het ware een aankondiging voor wat komt: een bruisend nieuwscentrum midden in de stad waar naast het Antwerpse nieuws ook het belangrijkste nieuws uit Vlaanderen en de rest van de wereld verzameld zal worden. Het nieuwe gebouw van de De Persgroep Publishing oogt al indrukwekkend en zal uitgroeien tot een landmark in Antwerpen. Een oriëntatiepunt midden in de stad.

Het gebouw wordt 46 meter hoog en 22.191 m² groot. Op de gelijkvloerse verdieping komt een voor iedereen toegankelijke brasserie. Opvallend zijn de gebogen vormen bovenop een sokkel van drie meter hoog. De oplevering van het gebouw is gepland voor juli 2019. Twee maanden later moet iedereen er kunnen werken.