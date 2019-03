Vaartkaai van eind maart tot begin april plaatselijk afgesloten BJS

15 maart 2019

16u59 0 Antwerpen Een deel van de Vaartkaai en de Straatsburgdok-Noordkaai in Antwerpen wordt binnenkort twee keer tijdelijk afgesloten voor alle verkeer om werken uit te voeren aan de spoorlijnen over het Albertkanaal.

Het deel van de Vaartkaai/Straatsburgdok-Noordkaai wordt afgesloten van donderdag 21 maart om 0.00 uur tot woensdag 27 maart om 0.00 uur én van donderdag 28 maart om 0.00 uur tot dinsdag 2 april om 0.00 uur.

Alle verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de Groenendaallaan en de Ing. Menneslaan in Merksem. Fietsers en voetgangers worden via de Campiniastraat en de Groenendaallaan omgeleid.

De aannemer voert sinds vorige zomer werken uit aan de spoorlijnen over het Albertkanaal. Deze maand worden tijdens de twee afsluitingen grote hoeveelheden puin per schip afgevoerd en wordt materiaal aan wal gebracht. Om het transport op een veilige manier uit te voeren, wordt de Vaartkaai/Straatsburgdok-Noordkaai plaatselijk afgesloten.

De werkzaamheden zijn een voorbereidend werk van de Oosterweelverbinding.