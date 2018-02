UZA erkend als level 1-traumacentrum 14 februari 2018

Het UZA ontving een internationale erkenning als supraregionaal of level-1 traumacentrum voor volwassenen en kinderen van de Duitse Genootschap voor Ongevallenchirurgie. Behlave het UZA is La Citadelle in Luik het enige Belgische ziekenhuis dat deze internationale erkenning kreeg.





Sterfte ten gevolge van een trauma is de grootste doodsoorzaak bij kinderen en volwassenen jonger dan 40 jaar.





Jaarlijks sterven ongeveer 3.000 Belgen door een ongeval thuis, op de weg of op het werk. De belangrijkste oorzaken van ernstig trauma zijn verkeersongevallen en vallen van een hoogte. Een gespecialiseerd traumateam staat bij het UZA 24 uur op 24 uur klaar om de zwaarst gekwetste slachtoffers bij ongevallen op te vangen. In het UZA werden vorig jaar 400 gevallen van trauma aangemeld, waarvan 250 zeer zwaar gekwetste patiënten.





Naast een grote bloedvoorraad en een voorbehouden operatiezaal voor traumaopvang beschikt het UZA over de capaciteit om de klok rond gelijktijdig twee grote traumagevallen op te vangen. "Bovendien is het cruciaal voor de overlevingskansen en het herstel van de patiënt dat alle zorgverleners tijdens alle fasen in de keten van traumaopvang goed op elkaar afgestemd zijn." , aldus Sabine Lemoyne, kliniekhoofd spoed. (DILA)





