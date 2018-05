Uw krant én VTM NIEUWS samen in News City 18 mei 2018

News City, waar de verschillende nieuwsredacties van De Persgroep Publishing en Medialaan gaan samenwerken, vestigt zich vanaf het najaar van 2019 in Antwerpen. De redacties van onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen, Humo, Dag Allemaal en VTM NIEUWS komen zo onder één dak.





Het nieuwe gebouw voor News City verrijst aan de achterzijde van het Centraal Station. Dat stuk van het Kievitplein wordt omgedoopt tot Mediaplein. "We hebben een tijd geleden al de ambitie uitgesproken om met alle redacties op één locatie operationeel te zijn. We zijn blij dat de Antwerpse piste doorgaat", zegt directeur Nieuws Paul Daenen. Ook het stadsbestuur reageert verheugd. Volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) zet News City Antwerpen op de kaart als mediahoofdstad van Vlaanderen. Hij verwijst daarvoor ook naar de vestiging van Mediahuis op Linkeroever. "Voor de Kievitwijk geeft de komst van een bruisend nieuwscentrum een fantastische boost."





In totaal zullen een 400-tal mensen, onder wie journalisten, eindredacteurs, monteurs en lay-outers in News City werken. "Voor dringende interventies bekijken we om een set te voorzien in Vilvoorde, maar de reguliere nieuwsuitzendingen gebeuren vanaf het najaar van 2019 vanuit onze Antwerpse studio", zegt Kris Hoflack, directeur Nieuws. (PHT)