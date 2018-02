Uur in de kou voor T-shirt van Kendrick Lamar HONDERD FANS VOOR DEUR VAN POP-UP STORE IN KAMMENSTRAAT DIETER LIZEN

28 februari 2018

03u01 0 Antwerpen Al ruim voor openingstijd stond er gisteren een lange rij van zowat honderd fans van Kendrick Lamar voor de deur van Vier in de Kammenstraat. De kans op een petje, trui of T-shirt van 'The Damn. Tour' deed honderden fans van de Amerikaanse koning van de hiphop gemiddeld een uur aanschuiven in de vrieskou.

Kendrick Lamar is niet alleen een elfvoudig Grammy winnaar, hij heeft ook een neus voor zaken. In elke stad waar hij optreedt, richt de Amerikaanse hiphopster een tijdelijke pop-up store met exclusieve tour merchandise in. In Antwerpen werd de verkoop niet toevallig bij Vier georganiseerd. Lamar droeg al eerder een sweater van het merk in een van zijn videoclips.





Wie een T-shirt of kaptrui wilde, moest geduld oefenen en tot een uur in de kou wachten, maar dat hadden de fans er graag voor over. "We laten mensen per drie naar binnen, maar vandaag tussen 11 en 15 uur verkopen we enkel de exclusieve collectie van Kendrick Lamar. Dat doen we om het iets vlotter te laten gaan, zodat mensen niet té lang buiten moeten blijven wachten voor de deur", zegt Bob Follens, die samen met Giancarlo Angeletti het merk Vier runt.





Bij Vier kregen ze de dozen shirts en kaptruien amper aangesleept. Veel meer dan tour T-shirts met lange (50 euro) of korte mouwen (40 euro), een sweater (65 euro) met daarop de albumtitel 'Damn' of een petje met een flard tekst (40 euro) kon je niet kopen in Antwerpen. Maar Lamar is wel zo slim om ook de tekst op enkele T-shirts aan te passen aan de locatie, zo heb je echt een uniek hebbeding dat je niet op internet kan bestellen.





Sportpaleis

"Kendrick is anders dan de gemiddelde gangsta rapper. Hij schrijft heel bijzondere teksten met een diepere betekenis. Hij leerde mij echt al enkele levenslessen", zegt student handelswetenschappen Thomas De Proost die breed glimlachend met een petje en trui weer buitenstapt. "Ik heb een ticket voor het optreden in het Sportpaleis kunnen bemachtigen. Ooit ben ik zelfs naar Valencia gereisd speciaal om hem te kunnen zien optreden in Benicassim op het gelijknamige festival. Zijn optredens zijn heel indrukwekkend." Zijn kompaan Wout Van Ballaer greep naast een ticket. "Hij komt ook naar Pukkelpop, maar ik heb ook tweede zit, dus dat wordt een dubbeltje op zijn kant."





Manon en Willem kwamen zelfs helemaal uit Rotterdam voor de speciale verkoop. "Ik heb in Rotterdam al eens drie uur aangeschoven voor een T-shirt. Nee, dan is het hier beter georganiseerd. En ik heb meteen ook een T-shirt voor mijn andere broer gekocht."





Voor de mensen die het concert meemaakten, werden ondanks de staking gelukkig toch trams ingelegd om iedereen tijdig naar het Sportpaleis te loodsen.