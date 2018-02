Uur aanschuiven voor tochtje op Kipdorpbrug 12 februari 2018

02u40 0 Antwerpen Kipdorp, waar eenmalig de archeologische site rond de Kipdorpbrug, het bastion en de stadsmuren kon worden bezocht, werd dit weekend overrompeld. Maar liefst 10.000 bezoekers kwamen langs.

De Kipdorpbrug, die destijds deel uitmaakte van de Spaanse omwalling uit de 16de eeuw, ligt door de werken aan de Noorderlijn bloot ter hoogte van het Operaplein. De historische site was het afgelopen weekend uitzonderlijk gratis te bezoeken. De opkomst was massaal: zaterdag liepen de wachttijden bijvoorbeeld op tot meer dan een uur en raadde de organisatie de mensen aan om hun bezoek met een dag uit te stellen.





"De opkomst was inderdaad boven alle verwachtingen", zegt Johan Veeckman, hoofd van de dienst Onroerend Erfgoed van de stad Antwerpen. "Terecht waren er veel geïnteresseerden: de bezoekers kregen een unieke kans om over en onder de Kipdorpbrug te wandelen en de historische bastion- en stadsmuren te bewonderen." Binnenkort zal de aannemer aan Kipdorp de werken voor de tunnels verderzetten en zal ook de archeologische site in het nieuwe ontwerp verwerkt worden. (BJS)





