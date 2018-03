USB-stick moet koning overtuigen PRODUCTIEHUISDUO 'STALKT' VORSTENPAAR VOOR FILM OVER HUN LEVEN DAVID ACKE

27 maart 2018

03u39 0 Antwerpen Marie De Hert en Ellen Pollard trokken gisteren naar de Sint-Carolus Borromeuskerk om het vorstenpaar een USB-stick te overhandigen met daarop een filmpje waarin ze zich richten tot de koning en de koningin. Ze willen dolgraag een persoonlijke reportage maken waarin het dagelijkse leven aan bod komt.

Marie De Hert en Ellen Pollard van het Antwerpse productiehuis Poolhert Productions willen heel graag een artistieke documentaire maken over ons koningshuis. "We willen weten wie de man is achter de koning. Wat houdt onze koning bezig? Kijkt hij ook naar televisie en strijkt hij ook wel eens de kleren van zijn kinderen?" vertelt Marie.





Enkele weken geleden probeerden ze via een filmpje in contact te komen met het koningshuis voor een documentaire achter de schermen. Het filmpje had 65.000 views en werd massaal gedeeld. Maar vanuit de hoek van het koningshuis bleef het oorverdovend stil. Daarom trok het duo gisterenavond hun stoute schoenen aan en trokken ze naar de Sint-Carolus Borromeuskerk, waar het vorstenpaar een concert bijwoonde van het Koninklijke Chorale Caecilia.





Onder het motto: als de koning niet tot bij ons komt, dan gaan wij naar hem toe. Hun doel: een USB-stick overhandigen met daarop een tweede filmpje. "Een aantal mensen dachten dat we dit als grap deden maar niets is minder waar. We menen het serieus en lanceren nu een tweede filmpje," legt Marie uit. Daarin laten ze passanten aan het woord. Want, zo klinkt het in het filmpje: "Het zijn niet alleen wij die u willen leren kennen, maar een groot deel van uw volk."





IJsberend voor de uitgang wachtten de twee op de komst van de koning en de koningin. Onder de indruk van de enorme veiligheidsmaatregelen vreesden ze dat hun plan in het water zou vallen. Zeker wanneer bleek dat handjes schudden en vragen stellen uitgesloten wordt. "De koning en de koningin beantwoorden nooit vragen," klonk het.





Weer stap dichter

Maar Frank Derniest, van de dienst communicatie van het paleis, was wel aanspreek. Hij nam de USB-stick aan en beloofde het te bekijken. "Zo zijn we weer een stap dichter. We zullen zien wat er uit voortkomt," zegt Ellen. De dames zullen ook via de gouverneur van Antwerpen Cathy Berx proberen op een goed blaadje te komen. "Hoe zot zou dat zijn moest dit lukken?" droomt Ellen luidop.





Op hun eerste filmpje kregen ze alvast heel wat positieve commentaar. "We hebben heel veel positieve reacties gekregen van mensen. Ook van mensen die niet speciaal koningsgezind zijn. Blijkbaar spreekt zo een reportage wel tot de verbeelding," aldus Marie. Zo wilde een meisje heel graag weten waarom de koning een kroon draagt en denken sommigen dat dit ook een mooie kans is voor de koning om dichter bij zijn volk te komen. En wat als ook dit niet werkt? "Tja, dan zullen we moeten gaan kamperen voor het paleis," lacht Marie.