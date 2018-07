Urbee deelt elektrische fietsen vanaf 1 euro per uur 04 juli 2018

02u49 0 Antwerpen Urbee, een Amsterdams mobiliteitsbedrijf, wil in Antwerpen starten met het allereerste systeem van elektrische deelfietsen. Bijzonder is dat de fietsen niet op het openbaar domein geplaatst worden, maar op privé-terreinen.

Urbee doet nu een oproep naar bedrijven, vastgoedbeheerders en -ontwikkelaars die interesse hebben om een Urbee-station met elektrische deelfietsen te plaatsen. Meedoen kan al vanaf vier elektrische fietsen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 30 juli via de website aanmelden. Als er genoeg inschrijvingen zijn om een netwerk van 200 elektrische fietsen op verschillende locaties in Antwerpen uit te bouwen, wordt Urbee uitgerold in Antwerpen.





Gebruikers reserveren een e-bike via de Urbee-app en openen het slimme slot met de ontvangen reserveringscode. Er zijn verschillende tariefformules mogelijk, zowel abonnementen als uur- en dagtarieven. Met een voordelig abonnement zijn de kosten voor gebruik 1 euro per uur en 7,50 euro per dag. Zonder abonnement kunnen gebruikers de elektrische fietsen van Urbee gebruiken vanaf 2 euro per uur en 15 euro per dag. De elektrische fietsen moeten wel telkens naar dezelfde locatie teruggebracht worden als waar ze ontleend zijn.





Netwerk verspreiden

Zowel werknemers van de deelnemende bedrijven, alsook inwoners en bezoekers van de stad zullen van de fietsen gebruik kunnen maken. In gevallen waar het privéterrein niet publiek toegankelijk is en er genoeg vraag is naar het gebruik, kunnen de elektrische fietsen ook besloten worden aangeboden. "Urbee zou een mooie toevoeging zijn aan het huidige mobiliteitsaanbod in Antwerpen. We hopen op veel aanmeldingen en willen een vast netwerk verspreiden over de verschillende stadsdelen", vertelt Erik de Winter van Urbee. Als er genoeg interesse is en Urbee er effectief komt, is dit het eerste elektrische deelfietsensysteem in de stad Antwerpen. De limiet voor elektrische deelfietsen is door de stad op 1000 gelegd.





(DILA)