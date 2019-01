Urban Trail laat deelnemers door The Jane lopen ADA

28 januari 2019

Nadat eerder al Brouwerij De Koninck, Café Local en Café Den Draak aan het parcours van de Urban Trail werden toegevoegd, komt daar nu ook de zaal en de keuken van het tweesterrenrestaurant The Jane bij. Volgens de organisatie past het restaurant perfect in het concept van de loopwedstrijd waarbij lopers op plekken in de stad komen waar je normaal nooit kan lopen. De nieuwe editie van de Urban Trail vindt plaats op zondag 17 maart. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee een parcours van zeven of twaalf kilometer. Wie door The Jane wil lopen, zal wel de twaalf kilometer voor zijn of haar rekening moeten nemen. Het hele parcours wordt midden februari bekendgemaakt.