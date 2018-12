Urban Trail door brouwerij De Koninck Dieter Lizen

28 december 2018

De zevende editie van de Antwerp Urban Trail komt eraan op zondag 17 maart 2019. De start- en finishlocatie verhuist van Park Spoor Noord naar de Gedempte Zuiderdokken. De trail loopt langs heel wat orginele plekken in Antwerpen, de eerste die al werd vrijgegeven is brouwerij De Koninck. Lopers kunnen kiezen uit een parcours van ongeveer 7 en 12 kilometer. Om iedereen optimaal en op eigen tempo van de ontdekkingstocht door de stad te kunnen laten genieten zal gestart worden in 10 waves tussen 9u en 12u. De inschrijvingen zijn nu gestart. Snel zijn is de boodschap, vorig jaar was de limiet van 10.000 deelnemers op voorhand al bereikt.