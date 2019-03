Uppercut voor Champs in the Church: boksgala in de Peperbus afgelast omdat kerk nog niet ontwijd is Jonathan Bernaerts

26 maart 2019

17u59 0 Antwerpen ‘Champs in the Church’, het prestigieuze boksgala dat normaal op zaterdag 20 april zou plaatsvinden in de beschermde Peperbuskerk in Borgerhout, wordt geannuleerd. De reden: de kerk is nog niet officieel ontwijd.

De Borgerhoutse boksschool BBS organiseert wel vaker wedstrijden op originele locaties. Zo werden er in het verleden al kampen gehouden in cultuurhuis De Roma en het districtshuis van Borgerhout. Op 20 april plande de club een nieuw boksgala in - alweer - een opmerkelijk decor: de beschermde Sint-Jan Evangelistkerk aan het Krugerplein in Borgerhout, in de volksmond bekend als de Peperbus. Aan het evenement, dat de toepasselijke naam ‘Champs in the Church’ kreeg, zouden kampioenen uit verschillende gewichtscategorieën het in twaalf kampen tegen elkaar opnemen.

Boksclub BBS draagt respect voor religies hoog in het vaandel. Het organiseren van een boksevent in een kerkgebouw dat nog niet effectief aan de eredienst is onttrokken, vinden we weinig gepast. Bert Van der Jeught

Sinds dit najaar worden er in de Peperbus geen kerkelijke diensten meer gehouden. Het aantal parochianen was zó fel teruggelopen dat de stad Antwerpen en het bisdom Antwerpen, op vraag van de plaatselijke kerkraad, na bijna 130 jaar een nieuwe bestemming voor het gebouw hebben gezocht en gevonden. Ondernemingsorganisatie UNIZO, dat het gebouw via erfpacht kreeg, gaat er kantoren onderbrengen en begint in september 2019 met verbouwingswerken.

Mosselfeest mocht wél

In tussentijd worden in de Peperbus tijdelijke projecten gehouden. Zo vonden er de voorbije maanden al een boekenbeurs, een mosselfeest en danslessen plaats. “Omdat we van bijzondere plekken houden, zagen we een boksgala in het prachtige gebouw wel zitten”, zegt Bert Van der Jeught van boksclub BBS. “Niet toevallig schoven we 30 april als datum naar voren. Het boksseizoen zit er dan net op. Naar een latere datum uitwijken lag moeilijk. Door de ramadan zouden heel wat van onze boksers moeten passen. En daarna begint de zomervakantie.”

UNIZO, Sportantenne Borgerhout en een aantal handelaars uit de omgeving van de Peperbus schaarden zich achter ‘Champs in the Church’. Zij zagen de kans schoon om de integratie van de buurt te bevorderen. De initiatiefnemers gaven aan het evenement al de nodige ruchtbaarheid en begonnen ook al met een online ticketverkoop.

Maar ‘Champs in the Church’ is nu plotsklaps geannuleerd. De reden: de kerk is nog niet officieel ontwijd. “Ons bestuur heeft de beslissing in samenspraak met het bisdom en de kerkraad genomen”, zegt Van der Jeught. “Boksclub BBS draagt respect voor religies hoog in het vaandel. Het organiseren van een boksevent in een kerkgebouw dat nog niet effectief aan de eredienst is onttrokken, vinden we weinig gepast. De tickets die al in voorverkoop waren verkocht, worden terugbetaald.”

Volgens Olivier Lins van het bisdom Antwerpen is de ontwijding van de Peperbus bijna afgerond. “Om een parochiekerk aan de eredienst te onttrekken, moet een voorgeschreven administratief-juridische procedure gevolgd worden. De bisschop vaardigt een decreet uit, waarna de overheid zich nog eens over de kwestie buigt. De procedure zit in een laatste fase.”

Als de ontwijding rond is, willen de initiatiefnemers van ‘Champs in the Church’ de mogelijkheid van een boksgala in de Peperbus opnieuw onderzoeken. Maar het valt sterk te betwijfelen of het bisdom Antwerpen zijn goedkeuring zal geven. “Ook na een ontwijding kan de bisschop voorwaarden opleggen. Elk initiatief wordt dan geval per geval bekeken. Over het boksgala in de Peperbus is ons standpunt bekend: we vinden dat andere plekken meer geschikt zijn om een bokswedstrijden te houden.”