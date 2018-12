UPDATE: Geen projectiel gevonden na ontploffing Wilrijk, verdachte Merksem nog steeds op de vlucht Toon Verheijen

31 december 2018

11u59 0 Antwerpen De lokale recherche voert een onderzoek naar de bizarre ontploffing in de Lucas Henninckstraat in Wilrijk (Antwerpen). De ramen werden allemaal verbrijzeld, maar er is geen projectiel gevonden. De brand in de auto in Merksem wordt ook onderzocht. Daar zijn twee getuigen van.

De ontploffing in Wilrijk gebeurde rond 1 uur. De ramen zowel aan de voor- als aan de achterkant werden naar buiten geblazen. Het glas en stukken steen vlogen tot midden op straat en beschadigden enkele geparkeerde auto’s. De drie bewoners bleven ongedeerd. “Het was een zware explosie en we onderzoeken de zaak”, zegt Christel Minne van het parket in Antwerpen. “Het is wel bizar omdat er geen projectiel gevonden is en in de woning was ook geen gas. De drie personen die er wonen waren ook niet gekend voor welke feiten dan ook. We hopen de komende dagen meer duidelijkheid te krijgen. We kunnen kwaad opzet zeker niet uitsluiten. De recherche onderzoekt de zaak.”

Brandstichting

De recherche onderzoekt ook de brandstichting van een chique Mercedes aan de Bredabaan, eigendom van een Armeense kappersvak. “Een getuige heeft gezien hoe een onbekende man met zijn twee handen in de wagen zat”, aldus Christel Minne van het parket. “Die heeft een vloeistof over de passagierszetel gegoten en dan in brand gestoken. Daarna is hij gaan lopen.”

In beide gevallen hoopt de politie via camerabeelden meer te weten te komen.