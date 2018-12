Unizo: “Parkeerverbod voor bezoekers is geen optie” Nina Bernaerts

03 december 2018

18u05 0 Antwerpen In het bredere plan om het historische centrum van Antwerpen zoveel mogelijk autoluw te maken, zouden binnenkort bezoekers niet langer in de straten mogen parkeren. De straten worden zo voorbehouden voor bewonersparkeren. Unizo wil een breder en doordacht plan: “Een verbod is geen optie.”

Het plan om een autoluwe binnenstad stelselmatig in te plannen, lijkt in eerste instantie de natte droom van Groen maar ook de N-VA schreef het in haar verkiezingsprogramma. Concreet liet Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy afgelopen weekend bij ATV al even in de kaarten kijken. Hij liet verstaan dat dat ook betekent dat de straten voorzien zijn voor bewonersparkeren en niet langer voor bezoekers, die kunnen terecht in de verschillende publieke parkings in de binnenstad, klonk het. Een opvallend detail in het bredere plan. Het zou gaan om het gebied binnen de 16de eeuwse-gordel (binnen de Leien), met uitzondering van het Zuid. De stad wil zo de parkeerdruk in de binnenstad voor bewoners verminderen, maar tegelijk zou dat ook een verschuiving naar net buiten de Leien kunnen betekenen, een buurt die nu ook al kreunt onder parkeerdruk.

Op onderhandelingstafel

De bevoegdheid om dit in te voeren ligt bij de stad en niet bij het district. “Veel kunnen we daar niet over zeggen. Dit ligt nu op de onderhandelingstafel en maakt deel uit van een eventueel bestuursakkoord. Al de rest daarover is dus voorbarig”, zegt huidige schepen Koen Kennis.

Ondernemersvereniging Unizo spreekt alvast klare taal. “Wij gaan graag in gesprek met het volgende stadsbestuur om dit duidelijk maatschappelijke probleem aan te pakken, maar van een verbod kan geen sprake zijn”, zegt Sofi Van Ussel, directeur voor Unizo Antwerpen. Unizo zegt dat er vooral geïnvesteerd moet worden in een mindshift bij de mensen, maar dat kan niet zonder dat de alternatieven op punt staan. “Te beginnen bij de capaciteit van de park en rides, die uitgebreid moet worden. Er moet onder meer ook voldoende openbaar vervoer zijn met goede aansluitingen en een doorgedreven parkeerbeleid met slimme oplossingen om de mensen naar de parkings te begeleiden.”

‘Mentalshift’

Maar ook als al die voorwaarden ingevuld worden door de stad, wil Unizo niet spreken van een verbod. “Je moet de mensen zelf laten kiezen voor duurzame en goede alternatieven, een verbod maakt het gewoon aantrekkelijker. Tot hier toe heeft de stad te weinig ingezet op de mentalshift, als er volwaardige alternatieven zijn, zullen de mensen wel kiezen voor andere vervoersmodi.”

Of er in de Antwerpse binnenstad vooral bewoners of vooral niet-Antwerpenaren parkeren is momenteel onduidelijk, daar is nog geen onderzoek naar gedaan.