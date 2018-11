Universiteit ‘YouTube-hit’ met filmpjes over... boekhouden Studenten scoren beter dankzij kennis-clips Nina Bernaerts

12 november 2018

17u09 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen heeft drie nieuwe YouTube-kanalen gelanceerd. Geen songs of reclamefilmpjes voor de unief, wel lessen wiskunde, boekhouden en statistiek. De universiteit richt zich naar eigen studenten maar ook naar scholieren. “Na een jaar zien we nu al dat de slaagkansen stijgen,” vertelt Lothar van Diessen aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen.

Het is dr. Christine Lippens die het voortouw nam, zij zag dat ze steeds dezelfde basis moest uitleggen, besloot om haar powerpoint-presentatie een keer op te nemen en die intern te verspreiden. “Daar pikten de eigen studenten op in, maar ook andere professoren bekeken de clips. Zo zijn ze uiteindelijk ook gedeeld buiten het eigen netwerk. Ik merkte dat sommige video’s op YouTube erg goed bekeken werden. Zo ontstond het idee om alle contentvideo’s van UAntwerpen over bedrijfskundige en wiskundige topics online te zetten”, vertelt dr. Lippens. Binnen de faculteit werd er gretig op verder gewerkt en werden ook andere lessen opgenomen en op de interne servers gezet de laatste weken doet de unief ook al enkele testen op YouTube zelf. Vandaag rolden ze hun digitaal platform verder uit.

“Die testen waren opvallend want het gaat hier niet over clipjes die je kan bingewatchen, het gaat over ‘saaie’ onderwerpen, toch worden de filmpjes opgepikt en bekeken. Bij boekhouden specifiek zien we ook dat de slaagpercentages zijn toegenomen. Eigenlijk spelen we in op een trend die al langer bezig is. Op deze manier kunnen de studenten zelf bepalen wanneer ze de leerstof herhalen”, vertelt Lothar van Diessen aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen.

De UAntwerpen is niet van plan om volledig over te schakelen op video. “In de clips zit geen leerstof die nog niet gekend is. Een van de hoofddoelen is bijvoorbeeld het opfrissen van eerstejaars leerstof voor de tweede- en derdejaars studenten.”

De universiteit ziet dat de middelbare scholen de clips ook oppikken. “Onze basisvideo’s over wiskunde, statistiek en boekhouden zijn volgens vele leraars en leerlingen uit de middelbare school een mooie aanvulling op hun lessen. Wij maken die content voor onze eigen studenten uit de eerste bachelor handelsingenieur en TEW. Met veel plezier stellen we de clips via YouTube nu online beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Als universiteit moeten we het aanbieden van kennis zo breed mogelijk maken en van de moderne technologieën gebruik maken. Anders stranden we op de wetenschappelijke publicaties die niet voor iedereen even toegankelijk zijn.”

De kanalen zijn te vinden via ‘Boekhouden ontcijferd’, ‘Statistiek ontcijferd’ en ‘Wiskunde ontcijferd’.