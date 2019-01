Universiteit wil meer migrant-studenten laten slagen Dieter Lizen

02 januari 2019



Ongeveer twintig procent van de generatiestudenten (studenten die voor het eerst een opleiding in het hoger onderwijs aanvatten) aan de Universiteit Antwerpen had een migratieachtergrond in 2018. De UA wil met een nieuw diversiteitsbeleid hun slaagkansen drastisch verhogen.



In 2014 had nog maar 12,5 procent van de generatiestudenten buitenlandse roots, in 2018 was dat bijna 20 procent. Het diversiteitsbeleid van de UA werpt dus vruchten af, maar dat vertaalt zich niet in de slaagcijfers. Studenten met migratieachtergrond scoren beduidend minder goed dan het gemiddelde. Met een diversiteitsactieplan wil de Universiteit daar iets aan doen. Ook voor studenten uit andere kansengroepen, zoals meertalige studenten of studenten die als eerste in het gezin hogere studies aanvatten, moet de aanpak zorgen voor meer instroom en de prestatiekloof dichten.

Er komen negentien acties die de diversiteit aan de UA moeten verhogen. Zo komen er vanaf het academiejaar 2019-20 drie ‘korven’ met keuzevakken aan die gaan over interculturaliteit, maatschappelijk engagement, migratie, religie en integratie. Kwetsbare eerstejaarsstudenten krijgen een persoonlijke mentor toegewezen. Ook de samenstelling van studenten die samen groepswerk uitvoeren diverser worden. Tijdens de lessen moet er meer verwezen worden naar wetenschappers en rolmodellen met een niet-westerse culturele achtergrond, dat kan de motivatie bij studenten uit kansengroepen vergroten.

“Jongeren uit kansengroepen vinden steeds meer de weg naar de universiteit maar ze voelen zich er minder thuis. Dat leidt tot mindere prestaties. Hun studierendement ligt gemiddeld twintig procent lager dan bij andere studenten”, zegt rector Herman Van Goethem. Het is daarom tijd voor de UA om op vlak van integratie en interculturaliteit een versnelling hoger te schakelen. Ook de bril waarmee de UA naar de wereld kijkt en zich organiseert moet minder westers en minder wit.We moeten ons open zetten op een wereld en een samenleving die intussen heel erg veranderd en diverser is”.