Universiteit investeert in 'Knechtjeshuis' 21 februari 2018

02u52 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen blaast nieuw leven in het oude 'Knechtjeshuis' op de Paardenmarkt. Er wordt 12,5 miljoen geïnvesteerd om er in 2021 de studenten van de richting Productontwikkeling in onder te brengen.

Het Knechtjeshuis is in 1558 gebouwd als weeshuis voor jongens, later werd het de Stedelijke Nijverheidsschool. De oude gebouwen doen dus al heel lang dienst als school. De Universiteit gebruikt al een aantal lokalen. "We sloten met de stad een erfpachtovereenkomst voor 40 jaar af. De Paardenmarkt moet de nieuwe thuishaven voor onze groeiende opleiding Productontwikkeling worden. Die huist momenteel op Campus Mutsaard, maar kampt er met plaatsgebrek," legt Bart Heijnen uit, algemeen beheerder UAntwerpen.





De UA zal 12,5 miljoen euro investeren in de renovatie. Vijf architectenbureaus werkten een visienota uit voor het complex aan de Paardenmarkt. De tijdelijke vereniging Driesen-Meersman-Thomaes en MAATWERK_architecten kwam als winnaar uit de bus. De architectenbureaus willen de filosofie van de huidige campussen doortrekken in dit gebouw. "De twee open binnenstraten zullen met glas overkoepeld worden, waardoor het binnenruimtes worden en de drie gebouwen met elkaar verbonden worden. Het complex zal ook verbonden worden met ons huidige gebouw R," zegt Lieven Willems, diensthoofd infrastructuur UAntwerpen. De werken beginnen in 2019. In het academiejaar 2021-22 zouden de productontwikkelaars kunnen starten in het pand. (NBA)