Universiteit Antwerpen krijgt prestigieuze prijs uit Amerika ADA

11 december 2018

De prestigieuze Modern Language Association of America kent een belangrijke prijs toe aan het Beckett Digital Manuscript Project, een initiatief van UAntwerpen. De manuscripten van Beckett worden bewaard in meerdere bibliotheken, wat het voor onderzoekers niet gemakkelijk maakt om zijn werk uitgebreid te bestuderen. Met dat probleem maakte het Beckett Digital Manuscript Project korte metten. “Samen stellen we alle documenten die Beckett naliet, digitaal ter beschikking”, legt Dirk Van Hulle van de UAntwerpen uit. “Naast de manuscripten biedt de website ook tools aan om alle verschillende tekstversies genetisch te vergelijken en de persoonlijke bibliotheek van Beckett te doorzoeken.” De award zal worden uitgereikt op 5 januari in Chicago. Aan de prijs is een geldsom van 1.000 dollar verbonden, maar het is vooral de erkenning die zowel het project als het literatuurwetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Antwerpen meer internationale bekendheid geeft.