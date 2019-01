Unieker vind je niet: enige Utopia-kaart ter wereld te bewonderen in Museum Plantin-Moretus ADA

12 januari 2019

Acht jaar geleden sloeg het hart van Iris Kockelbergh een slag of drie over. De directeur van het Museum Plantin-Moretus hoorde toen dat de enige overgebleven kaart van het fictieve land Utopia in handen was van een Nederlandse verzamelaar. De kaart werd in 1595-1596 gemaakt door humanist, wetenschapper én Antwerpenaar Abraham Ortelius. Volgens de overleveringen werden er twaalf kaarten gedrukt en naar Engeland verscheept, vandaag is er slechts één exemplaar dat de tand des tijds overleefde. “De Nederlandse bezitter belde me op. Hij zei dat de kaart terug moest keren naar de plek waar het allemaal begon, ons museum. Helaas was de verkoopprijs veel te hoog voor ons,” vertelt Kockelbergh. Daarom trad de Koning Boudewijnstichting naar de voorgrond. Zij konden het werk aanschaffen. “Deze verwerving van de Utopia-kaart voldoet in alle opzichten aan de doelstelling van de Stichting om topstukken van het Belgische erfgoed te verwerven en publiek toegankelijk te maken,” vertelt Thomas Leysen, voorzitter van de Koning Boudewijn Stichting.

De Utopia-kaart is een voorstelling van een fictief land zoals Thomas More het beschrijf in zijn gelijknamige boek. Ortelius baseerde zich heel gedetailleerd op de aanwijzingen “en voegde er een beetje ‘spielerij’ aan toe door stromen en plaatsen in tien verschillende talen toe te voegen,” weet Kockelbergh.

Wie de enige overgebleven kaart wil bewonderen kan morgen, zondag 13 januari, terecht in de leeszaal van het Museum Plantin-Moretus. Nadien gaat ze naar het BRAFA voor onderzoek. In februari wordt de kaart dan voor twee jaar opgenomen in de permanente collectie.