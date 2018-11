Unieke dubbeldekkervlucht bezorgt Kyana (13) de kriebels 13-Jarige mag meevliegen boven bloemenhulde WOI Dieter Lizen

11 november 2018

16u21 0

Op heel wat plaatsen in Antwerpen werd de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Maar de meest spectaculaire herdenking was er eentje met een dubbeldekker boven de bloemenhulde in park Broydenborg. De 13-jarige Kyana, die nooit eerder een voet in een vliegtuig zette, mocht mee omhoog met de SV4 tweedekker.

Ze had nog nooit gevlogen. En dan plots de lucht in mogen met een feloranje open tweedekker uit 1948 bij sterke turbulentie. Een mens zou voor minder knikkende knieën krijgen, maar Kyana Lamoen (13) uit Aartselaar is niet van een kleintje vervaard. “Als ze naar het pretpark gaat wil ze altijd in de wildste en snelste attracties eerst, dus deze vlucht is echt iets voor haar”, zegt de oma van Kyana die met een klein hartje foto’s stond te nemen van haar avontuurlijke kleindochter.

“Het was echt heel erg leuk”, zegt Kyana na het halfuurtje door het luchtruim. “We vlogen onder meer over de begraafplaats van Hoboken waar op dat moment een herdenking van het einde van Wereldoorlog I doorging. Nadien ging het richting stadscentrum, met een toertje rond de kathedraal en het MAS, zo naar de haven. Op de terugtocht heb ik ook nog het Antwerp stadion in Deurne gespot. Best indrukwekkend om dat allemaal vanuit de lucht te zien”.

“Het opstijgen zorgde al voor kriebels in mijn buik, maar het spannendste vond ik toch de landing”, zegt Kyana. “Er was best wel wat turbulentie boven”, zegt Aaron Cabootere, de ervaren piloot van de tweedekker. “Er stond een sterke crosswind, daardoor kan je niet zomaar recht landen, maar moet je een beetje schuin aanvliegen en eerst één wiel op de grond zetten”.

Kyana had de vlucht gewonnen door deel te nemen aan het kinder- en jongerenatelier Moretusburg. “Ik was een van de deelnemers aan het bloemenproject ter herdenking van 100 jaar Wapenstilstand. Onder de deelnemers werd een vlucht verloot met een tweedekker door het Stampe & Vertongen Museum. Het is dankzij het maken van klaprozen in crêpepapier dat ik mocht meevliegen”.

Naast de gekende klaproos zijn er drie andere bloemen met een link naar de Eerste Wereldoorlog: margriet (België), de blauwe korenbloem (Frankrijk) en het vergeet-mij-nietje (Duitsland). Verschillende Hobokense basisscholen zoals de Polderstadschool, de Molenschool, De Puzzel, Klim-Op en het kinder- en jongerenatelier Moretusburg maakten deze vredesbloemen na in crêpepapier en legden ze neer aan het Heldenmonument in park Broydenborg, tijdens de herdenkingsplechtigheid zondag.