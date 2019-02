Unief kroont hockeyspeler Arthur De Sloover tot Sportpersoonlijkheid 2018 Dieter Lizen

19 februari 2019

23u17

Vanavond reikte de ererector van de Universiteit Antwerpen zijn ‘Ererector Francis Van Loon Award’ voor meest verdienstelijke Sportpersoonlijkheid van 2018 uit aan hockeyspeler Arthur De Sloover. Met die prijs wordt de atleet of atlete met de meest verdienstelijke sportprestatie in combinatie met zijn of haar studie op de Universiteit Antwerpen gevierd. Arthur De Sloover, student toegepaste economische wetenschappen werd vorig jaar wereldkampioen met de Red Lions en eindigde voor andere laureaat en ploeg- en studiegenoot Alexander Hendrickx. Speciaal voor de gelegenheid was ook de wereldbeker hockey die het duo vorig jaar won aanwezig bij de uitreiking. Fysicastudent Matthias Quintelier die Belgisch beloftekampioen bij het kogelstoten indoor en outdoor werd, kreeg ook een eervolle vermelding. Hij verbrak ook zijn persoonlijk record in 2018 met 17,01 meter, de beste Belgische worp bij de beloften in de afgelopen 46 jaar. Ook Michel Pradolini, voorzitter van voetbalclub City Pirates Antwerpen, werd gelauwerd.