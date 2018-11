Unief herdenkt gesneuvelde studenten NBA

09 november 2018

17u07 0 Antwerpen De Universiteit heeft deze middag een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de gesneuvelde studenten in WOI. Zelfgemaakte poppies werden neergelegd op het altaar van de kapel.

Ongeveer een honderd studenten stierven tijdens WOI, de eerste zelfs al op de tweede dag. Aan de ingang van de Sint-Ignatiuskapel op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen hangt een herdenkingsplaat voor de studenten die sneuvelden tijdens de wereldbrand. “Het Hof van Liere was toen de thuishaven van de Ecole Supérieure de Commerce Saint-Ignace, voorloper van de latere UFSIA en dus ook van de eengemaakte Universiteit Antwerpen”, legt rector Herman Van Goethem uit. Professor Alex Vanneste deed enkele jaren geleden onderzoek naar de namen van de gesneuvelden. Hij heeft gezocht naar familieleden of nabestaanden, maar dat leverde niets op. “De kans dat deze jonge mannen al kinderen hadden, is zeer klein. Ruim de helft van de slachtoffers was amper 22 jaar oud, velen waren nog jonger. De eerste gesneuvelde, de 23-jarige Felix Hanegraef uit Berchem, viel waarschijnlijk al op de tweede oorlogsdag, toen er heftig strijd geleverd werd bij de Luikse forten.”