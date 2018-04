Unief Antwerpen werkt mee aan meststof gemaakt van bacteriën 05 april 2018

02u31 0 Antwerpen Bio-ingenieurs van de universiteiten van Antwerpen en Gent hebben een nieuwe meststof ontwikkeld op basis van bacteriën. Die bacteriën worden gewonnen uit afvalstromen in de voedselindustrie.

In Vlaanderen gaan bij de voedselproductie heel wat meststoffen zoals fosfor en stikstof verloren. Eerder werd al geprobeerd om ze om te zetten in microalgen, die erg nuttig bleken als nieuwe meststof. "Dat werkte goed, maar het was wel vijf tot tien keer zo duur als een conventionele meststof. Nu hebben we drie types veilige microben gekweekt en gemixt. Het gaat om voornamelijk aerobe heterotrofen, naast purperbacteriën en een beperkter deel microalgen", zegt onderzoeker Siegfried Vlaeminck.





Professoren van de universiteit Gent testten het mengsel in een proefproject al op voorbeeldplanten zoals raaigras, petunia, peterselie en tomatenplanten. "Daarbij zagen we dat de microbiële meststoffen even goed werken als een courante organische meststof, en in sommige gevallen zelfs iets beter", zegt Vlaeminck. "De prijs is nog altijd iets hoger, maar doordat microalgen gewassen ook beschermen tegen ziekten, denken we dat dit voor de markt aanvaardbaar is." De wetenschappers hebben een proefproject gedaan, maar willen het experiment nu opschalen. Voor een kostenefficiënte productie en betrouwbare aanvoer, zijn volgens Vlaeminck jaarlijks toch enkele duizenden ton nodig. Het bedrijf Greenyard Foods is alvast geïnteresseerd om aan het experiment mee te werken. (DILA)