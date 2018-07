Ultralage-emissiezone ligt in stad niet op tafel 28 juli 2018

02u36 0

Op termijn kunnen steden en gemeenten beslissen om geen benzine- en dieselauto's meer toe te laten. Het is een van de besluiten uit de Vlaamse superministerraad van vorige week. Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) reageert lauw. "Een ultralage-emissiezone met enkel groene wagens ligt hier nu niet op tafel."





Met vier procent van alle inschrijvingen in 2017 blijft het aandeel 'groene' wagens in ons land erg klein. Koen Kennis kent die realiteit ook. "We zijn nu de lage-emissiezone (waar Antwerpen in 2017 mee startte, red.) aan het evalueren. Achteraf zullen we bekijken hoe het verder moet en wat de consequenties zijn. Dat wordt iets voor een volgend college. Maar als je nu al ziet hoeveel opmerkingen er zijn, is zo'n ultra-LEZ vele malen zwaarder om door te voeren. Over timing spreek ik me helemaal niet uit", aldus Kennis.





Een snelle vergroening van het Antwerps wagenpark is wellicht wel realistisch voor specifieke groepen. De taxisector is er volop mee bezig. (PHT)