Ultieme laatste poging: productiehuis wil met kerstboodschap koning Filip strikken voor docu ADA

11 december 2018

15u09 0

Ze proberen het nog een laatste keer. Dit keer met een kerstboodschap en als het koningshuis dan niet reageert, bergen Marie De Hert en Ellen Pollard hun documentairedroom definitief op. De dames van het Antwerpse productiehuis Poolhert Productions proberen al een jaar in contact te komen met koning Filip om een eerlijk en menselijk portret te maken van de man achter de protocollen.

“Absurd idee”

“We weten dat het een absurd idee is om aan onze koning te vragen om zich bloot te geven. In een wereld die standhoudt door eeuwenoude tradities en protocols. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een baanbrekend en inspirerend filmproject kan zijn voor alle Belgen én voor heel de wereld”, vertelt Marie.

Maar in een maatschappij die alsmaar complexer wordt is die façade alleen niet meer voldoende, vindt het duo. “België wordt geplaagd door politieke onrust en polarisering. We lijken niet vooruit te kunnen gaan maar ons steeds meer van elkaar te distantiëren”, klinkt het. Met de film over het Belgische koningshuis willen Marie en Ellen aantonen dat de monarchie een verbindende en motiverende kracht kan zijn.

Oprechte intenties

Deze keer probeert Poolhert in contact te komen met een kerstboodschap. Ze lieten zich inspireren door de jaarlijkse kerstboodschap van de koning zelf. “We hebben onze eigen persoonlijke stijl geplaatst binnen een ‘royalere’ setting. We willen de koning vooral overtuigen dat we oprechte intenties hebben en dat we een film willen maken die een ode is aan hem en ons land. Onze stijl bevat menselijkheid & humor en dat is ook wat de koning van ons mag verwachten als hij ons toelaat.”