Ullenshofstraat eerste schoolstraat van Merksem Jan Aelberts

08 april 2019

09u09 0 Antwerpen De Ullenshofstraat in Merksem wordt eind deze maand een schoolstraat. Het zal de eerste van het district zijn.

Vanaf 29 april zal de straat aan het Groenendaalcollege aan het einde van de schooldag met een nadarhek worden afgesloten zodat kinderen in alle rust te voet of met de fiets naar huis kunnen. Auto’s zullen de straat tussen 16.10 uur en 16.25 uur niet in kunnen. Op woensdagnamiddag blijft de straat wel gewoon open. Of de Ullenshofstraat ook volgend schooljaar een schoolstraat blijft, is nog niet zeker. Het gaat voorlopig om een proefproject.