Uitvinder verdiende niets aan zijn 'wondermedicijn' 17 februari 2018

02u46 0

Als een medicijn tegen onder meer hoofd- en maagpijn, impotentie en zelfs morfineverslaving. Met die wonderbaarlijke geneeskracht als verkoopargument, bracht de Amerikaanse apotheker John Pemberton op 8 mei 1886 in Atlanta zijn allereerste Coca-Cola aan de man.





Zelf heeft Pemberton het potentieel van zijn uitvinding nooit beseft. Hij overleed twee jaar na de geboorte van Coca-Cola, op 57-jarige leeftijd. Maar ook bij leven vatte hij de waarde van zijn frisdrank niet. Zo verkocht hij zijn drankje ver beneden de productieprijs. Om dat verlies goed te maken was Pemberton gedwongen aandelen van zijn bedrijfje te verkopen aan andere apotheken.





Vlak voor zijn dood verkocht hij zelfs alle resterende waardepapieren voor 2.300 dollar aan Asa Griggs Candler, een gewiekste zakenman. Met een grootschalige reclamecampagne en de beslissing om de frisdrank vanaf 12 maart 1894 ook in flesjes te bottelen en in kruidenierszaken te verkopen, zorgde Candler voor de échte doorbraak van Coca-Cola. In tegenstelling tot Pemberton zou Candler wel steenrijk worden dankzij Coca-Cola en in 1929 als multimiljonair sterven. (BJS)