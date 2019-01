Uitvaartplechtigheid radioman Frank De Laet op 1 februari ADA

25 januari 2019

10u57 0

De uitvaartplechtigheid van Antwerps radio-icoon Frank De Laet zal doorgaan op vrijdag 1 februari om 14 uur in aula Chrisant Jules Moretuslei in Wilrijk. De Laet overleed in de nacht van 21 op 22 januari op de palliatieve afdeling van het ZNA na een slepende ziekte.

Twee jaar geleden kreeg hij te horen dat hij keelkanker kreeg en uiteindelijk moesten dokters zijn strottenhoofd en stembanden weghalen. Toch wilde De Laet blijven radiomaken. “Ik wil de eerste radiopresentator zonder stembanden worden,” zei hij toen strijdvaardig. Dat lukte hem wonderwel één keer. Nadien ging zijn gezondheid er snel op achteruit. Frank De Laet werd 58 jaar.