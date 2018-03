Uitstel voor overkappingsfonds 10 maart 2018

Het stedelijk overkappingsfonds wordt even 'on hold' gezet. Dat besliste het college gisteren. Aanleiding is een juridisch bezwaar van een paar projectontwikkelaars. "Het fonds blijft een noodzaak. Maar omdat we een belastingreglement moeten maken, schuiven we het op naar de volgende legislatuur", zegt bevoegd schepen Rob Van de Velde (N-VA).





De stad richtte vorig jaar een overkappingsfonds voor de Ring op. Doel: extra middelen voor de inrichting van de nieuwe publieke ruimte op en naast een toekomstig dak op de snelweg. De stad zou het fonds vullen met opgelegde lasten uit private ontwikkelingen binnen de 500 meter van de Ring. Belangrijk met het oog op extra scholen, groen en crèches. Maar er is nu een juridische verfijning nodig. "Er is vandaag geen voldoende concreet verband tussen de opgelegde lasten en de bijkomende taken voor de overheid", luidt het. Het stadsbestuur herziet ook de richtlijn over stedenbouwkundige lasten bij grote bouwprojecten. Zo zal men om het half jaar aan de gemeenteraad een overzicht bezorgen van de onderhandelde ontwikkelingskosten. Gemeenteraadsleden hoeven ze dan niet zélf op te vragen. Rob Van de Velde beklemtoont nog eens dat een akkoord met een ontwikkelaar over stedenbouwkundige lasten niet noodzakelijk leidt tot een vergunning. (PHT)