Uitrol glasvezelnetwerk Diamantwijk begonnen 28 augustus 2018

In en rond de Antwerpse Diamantwijk zijn werkmannen begonnen aan de uitrol van een glasvezelnetwerk. Waar mogelijk komt de supersnelle internetverbinding via de huisgevels in de woning, indien nodig moet het ondergronds gebeuren.





De werken duren tot en met oktober 2018. Op termijn zullen alle woningen binnen het district Antwerpen op het glasvezelnetwerk aangesloten worden.





Glasvezel biedt een snelle en stabiele internetverbinding. Glasvezel gebruikt licht om signalen te vervoeren en is dus veel sneller dan de traditionele koperdraad. Het laatste stukje aansluiting, van in de straat tot in het huis, bestond tot nu toe uit koper of coaxkabel. (BJS)