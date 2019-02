Uitje naar Disney On Ice draait uit op drama voor Hannelore (5): dubbele beenbreuk na aanrijding met vluchtmisdrijf Dieter Lizen

19 februari 2019

13u24 0 Antwerpen Wat een leuke namiddag bij Disney On Ice in de Lotto Arena moest worden, draaide voor Hannelore (5) uit Deurne vrijdag uit in een drama. Een fietsster reed haar aan en maakte zich daarna uit de voeten zonder zich om het meisje te bekommeren. De mama van Hannelore doet een oproep naar getuigen.

De vijfjarige Hannelore was vrijdag onderweg met haar oma en een neefje naar de show van Disney On Ice in de Lotto Arena. Op het voetpad is er een fietsster tegen Hannelore aangereden. “Er liep veel volk op straat maar die vrouw fietste erg snel op het voetpad en dat tegen de richting in. Daarop is ze tegen mijn dochter gebotst”, zegt mama Kirsten Van Damme. “Iemand anders heeft haar nog tegengehouden, maar ze is kunnen ontsnappen en is doorgereden.”

De vrouw op de fiets, een blondine van een jaar of 35 met Hollandse tongval, foeterde nog even dat ze had moeten uitwijken voor Hannelore, maar maakte zich dan uit de voeten, onbegrijpelijk Mama van Hannelore

Na de botsing bekommerde oma zich onmiddellijk om haar kleindochter die zichtbaar veel pijn had. “De vrouw op de fiets, een blondine van een jaar of 35 met Hollandse tongval, foeterde nog even dat ze had moeten uitwijken voor Hannelore, maar maakte zich dan uit de voeten, onbegrijpelijk”, zegt Kirsten. “Ik snap dat een ongeval kan gebeuren, maar dan rijd je toch niet door? Al zeker niet als er een kind het slachtoffer is.”

Op zoek naar getuigen

De mama en oma van Hannelore zijn via Facebook en de media op zoek naar getuigen. “De persoon die die dame even kon tegenhouden heeft zich al gemeld en de politie bekijkt momenteel de camerabeelden. Ik hoop echter dat die vrouw de eerlijkheid heeft om nu zelf naar de politie te stappen om zich te melden”.

Eigenlijk is Hannelore een echte spring-in-t-veld die moeilijk kan stilzitten, maar met een been in het gips tot boven de knie kan ze nu niet veel anders doen dan op de bank liggen. “We gaan straks naar de bibliotheek voor wat boekjes. Tja, wat moet ze anders doen? Ze heeft ook nog af en toe pijn, gelukkig neemt zij het eigenlijk heel goed op”, zegt Kirsten.

Tot paasvakantie in gips

“Het was een dubbele beenbreuk. Zowel haar scheenbeen als haar kuitbeen zijn over en ze moest geopereerd worden in het Kinderziekenhuis Koningin Paola”. Hannelore heeft de operatie maandag om haar kuit en scheenbeen te redden goed doorstaan, maar het is natuurlijk niet leuk dat ze nog tot minstens de Paasvakantie in de gips moet. “Na de gips zal ze ook terug moeten leren stappen en ze mag drie maanden niet turnen in de turnclub en op school”.

Hannelore vindt het nog het ergst dat het uitje naar Disney On Ice niet is kunnen doorgaan. Dat was eigenlijk een verrassing voor haar en neefje Nand (9) “Volgend jaar gaan we sowieso wel opnieuw”, belooft mama Kirsten.