Uitgewezen student mag terug naar België 27 augustus 2018

02u23 0

Tumko Purevjav (20), de uitgewezen student van de Universiteit van Antwerpen, mag terug naar België komen. Vier maanden geleden werd de jongeman plots uitgewezen hoewel hij al acht jaar in België verbleef. Hij keerde terug naar zijn geboorteland Mongolië.





Studentenvisum

Nu heeft Tumko een studentenvisum waardoor hij ons land binnen mag. Eens in België moet hij zich aanmelden bij de dienst Vreemdelingenzaken. Zijn huidige visum is vijf maanden geldig. In Mongolië trok Tumko naar zijn geboortestad om zijn grootmoeder te bezoeken.





Ondertussen vond hij werk met help van het Belgisch Consulaat. Zijn vrienden reageren opgelucht op het nieuws. Zij organiseerden verschillende acties om hun vriend zo snel mogelijk opnieuw naar Antwerpen te halen. Op 6 september landt Tumko in België.