Uitgewezen Mongoliër hoopt op Chinees studentenvisum

21 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Tumko (20) moet na acht jaar het Belgische grondgebied verlaten omdat hij uitgeprocedeerd is. Vrijdag stapt hij vrijwillig op het vliegtuig richting Mongolië om daarna door te reizen naar China. Via de Belgische ambassade in China hoopt de student aan de universiteit Antwerpen een studentenvisum te krijgen en zo terug te keren naar België. Zijn vrienden startten ondertussen petities om hun vriend een hart onder de riem te steken.

Tumur Ochir Purevjav (20), Tumko voor de vrienden, moet België verlaten omdat hij uitgeprocedeerd is en dus illegaal in ons land verblijft. Hoewel hij een diploma middelbaar onderwijs op zak heeft, volledig ingeburgerd is en op dit moment studeert aan de universiteit van Antwerpen, zal hij komende vrijdag op het vliegtuig stappen richting Mongolië, het land dat hij acht jaar geleden achter zich liet samen met zijn zus en moeder.





Op dit moment zit Tumko opgesloten in het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Hij werd maandag 12 maart opgepakt door de politie. "Tumko wist dat dit kon gebeuren maar het is jammer dat het zo plots is gegaan. We hebben geen afscheid kunnen nemen van onze vriend en daar heeft Tumko het mentaal heel moeilijk mee," vertelt zijn vriend en studiegenoot Egon De bruyn (18). Ondanks de vele aanvragen heeft Tumko nooit de Belgische nationaliteit verkregen.





"Onterecht!" vinden zijn vrienden. "Hij heeft een leven opgebouwd hier in België terwijl hij in Mongolië niemand meer kent. Zijn vader woont daar maar met hem heeft hij al tien jaar geen contact meer gehad," vertelt Egon.





Het verhaal doet erg denken aan dat van Eugène Djangmah (18). Hij werd enkele weken geleden ook opgesloten in Luik. Zijn papieren zijn ondertussen in orde gebracht.





In tegenstelling tot Eugène, zal Tumko vrijwillig het land verlaten en vrijdag richting Mongolië vliegen. Zo houdt hij zijn kansen gaaf om op een dag terug te kunnen komen.





Belgische ambassade

"Als Tumko weigert het grondgebied te verlaten zal het een gedwongen repatriëring worden en krijgt hij een inreisverbod. Dat zou het allemaal veel moeilijker maken," aldus zijn vrienden. Eens in Mongolië zal Tumko trachten door te reizen naar China om zich daar te melden bij de Belgische ambassade. "In de ambassade kan hij een studentenvisum aanvragen om terug naar België te keren," weet een andere vriend Florentijn Vandecasteele (19). De kans dat dat lukt is reëel. De Universiteit van Antwerpen bevestigt dat Tumko ingeschreven is dit jaar en dat hij heel eenvoudig een bewijs van inschrijven kan afdrukken. Dat document zal de jongeman moeten voorleggen aan de ambassade.





Tumko's zus heeft wel een verblijfsvergunning gekregen. "Die situatie is anders dan die van Tumko. Zij is ondertussen getrouwd en heeft zelf een dossier ingediend. Tumko heeft zelf nooit een dossier ingediend. Dat deed zijn moeder altijd," legt Egon uit. Waar Tumko's moeder op dit moment is, weet niemand. "Zij leeft ondergedoken ergens in Antwerpen."





Petitie

Ondertussen hebben zijn vrienden een petitie opgestart. "De petitie is niet bedoeld om druk uit te oefenen op de autoriteiten maar als steun voor Tumko. Hij kan de handtekeningen toevoegen aan zijn dossier wanneer hij zijn verblijfsvergunning in orde wilt laten brengen," vertelt Florentijn. De vrienden beraden zich ook over andere acties.





